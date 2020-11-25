Українці за свою країну: як голосувати на Дитячому Євробаченні-2020

Українці за свою країну: як голосувати на Дитячому Євробаченні-2020

29 листопада відбудеться Дитячий пісенний конкурс Євробачення, на якому глядачі обиратимуть переможця онлайн. Україна може голосувати за свого учасника!

Голосування за переможця розпочинається о 21:00 27 листопада. На офіційному сайті Дитячого Євробачення можна переглянути пісні всіх учасників та віддати свій голос за трьох виконавців. Голосування закривається у неділю, 29 листопада, перед прямою трансляцією конкурсу й відкриється ще раз на 15 хв після завершення всіх виступів.

Представник України на «Дитячому Євробаченні-2020» Олександр Балабанов виступить під номером 11 із піснею «Відкривай». Це стало відомо після того, як у понеділок, 23 листопада, у Польщі в онлайн-режимі стартувала церемонія відкриття  «Дитячого Євробачення-2020», під час якої відбулося традиційне жеребкування.

Учасники пісенного конкурсу виступатимуть у такій послідовності:

  1. Susan (Німеччина)
  2. Karakat Bashanova (Казахстан)
  3. Unity (Нідерланди)
  4. Petar Aničić (Сербія)
  5. Arina Pehtereva (Білорусь)
  6. Ala Tracz (Польща)
  7. Sandra Gadelia (Грузія)
  8. Chanel Monseigneur (Мальта)
  9. Sofia Feskova (Росія)
  10. Soleá (Іспанія)
  11. Oleksandr Balabanov (Україна)
  12. Valentina (Франція)

Голоси глядачів визначають 50% результату, другу половину — вирішує журі. Переможе один з 12-ти учасників, який набере найбільшу кількість балів. Переможця конкурсу оголосять у неділю, 29 листопада.

Вже за 6 днів глядачі телеканалу UA: ПЕРШИЙ зможуть побачити виступ Олександра Балабанова та інших учасників Дитячого Євробачення-2020.

Нагадаємо, на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ цього тижня в ефірі йде програма «Щоденники Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020», яка допоможе глядачам дізнатися все про цьогорічну підготовку учасника України на Дитяче Євробачення Олександра Балабанова.

Джерело: UA: Суспільне мовлення

 

Анонси та події