Українці за свою країну: як голосувати на Дитячому Євробаченні-2020

29 листопада відбудеться Дитячий пісенний конкурс Євробачення, на якому глядачі обиратимуть переможця онлайн. Україна може голосувати за свого учасника!
Голосування за переможця розпочинається о 21:00 27 листопада. На офіційному сайті Дитячого Євробачення можна переглянути пісні всіх учасників та віддати свій голос за трьох виконавців. Голосування закривається у неділю, 29 листопада, перед прямою трансляцією конкурсу й відкриється ще раз на 15 хв після завершення всіх виступів.
Представник України на «Дитячому Євробаченні-2020» Олександр Балабанов виступить під номером 11 із піснею «Відкривай». Це стало відомо після того, як у понеділок, 23 листопада, у Польщі в онлайн-режимі стартувала церемонія відкриття «Дитячого Євробачення-2020», під час якої відбулося традиційне жеребкування.
Учасники пісенного конкурсу виступатимуть у такій послідовності:
- Susan (Німеччина)
- Karakat Bashanova (Казахстан)
- Unity (Нідерланди)
- Petar Aničić (Сербія)
- Arina Pehtereva (Білорусь)
- Ala Tracz (Польща)
- Sandra Gadelia (Грузія)
- Chanel Monseigneur (Мальта)
- Sofia Feskova (Росія)
- Soleá (Іспанія)
- Oleksandr Balabanov (Україна)
- Valentina (Франція)
Голоси глядачів визначають 50% результату, другу половину — вирішує журі. Переможе один з 12-ти учасників, який набере найбільшу кількість балів. Переможця конкурсу оголосять у неділю, 29 листопада.
Вже за 6 днів глядачі телеканалу UA: ПЕРШИЙ зможуть побачити виступ Олександра Балабанова та інших учасників Дитячого Євробачення-2020.
Нагадаємо, на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ цього тижня в ефірі йде програма «Щоденники Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020», яка допоможе глядачам дізнатися все про цьогорічну підготовку учасника України на Дитяче Євробачення Олександра Балабанова.
Джерело: UA: Суспільне мовлення