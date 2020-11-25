Запорізькі підприємства спрямували до бюджетів 400 мільйонів гривень рентної плати

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 268 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами (не враховуючи дані великих платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року запорізькі підприємства збільшили сплату на 2,5 мільйона гривень.
Із загальної суми до державного бюджету спрямовано 186 мільйонів, до місцевих бюджетів – 82 мільйони.
Серед найбільших платників – добувні компанії Василівського і Михайлівського району, які забезпечили 234 мільйони. Суб’єкти господарювання обласного центру перерахували 10,8 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 5,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 5,1 мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 3 мільйони, Запорізького району – близько 2,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад 2,5 мільйона.
Усього на території регіону зареєстровано 590 підприємств, які користуються надрами та видобувають корисні копалини.
Також у січні-жовтні 520 запорізьких підприємств-водокористувачів сплатили до скарбниць майже 132 мільйони гривень рентної плати за спеціальне використання води.
Головне управління ДПС у Запорізькій області