Жінки вимагають безпеки: 16 днів проти насильства

Голова правління фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова виступила на Всеукраїнському громадському марафоні «Жінки вимагають безпеки», який стартував 24 листопада напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Трансляція відбувалася на Фейсбук-сторінці МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді України. На заході виступили голови всеукраїнських організацій, які займаються питанням запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.
За результатами дослідження, проведеного фондом «Єдність» за майбутнє», проведене серед жінок, які займають активну життєву позицію – депутатки, представниці громадських організацій, працівники місцевих органів влади, 47% жінок стикалися з різними формами насильства (69% психологічне, 38% економічне, 29% фізичне, 10% сексуальне). 81% знайомих цих жінок стикалися з різними формами насильства, передусім, з психологічним – 46% та фізичним – 42%.
76% жінок (як сільські, так міські) вважають насильство гострою проблемою в суспільстві.
Вона відзначила, що у сільській місцевості жінки мають значно менший доступ до захисту, відновлення та протидії насильству – не у всіх громадах є притулки, відповідні соціальні служби, психологічна допомога.
36% жінок стикалися з сексуальним насильством на роботі, 41% – на відпочинку, та 44% – при вирішенні життєво важливих питань. Це дослідження також показало, що жінки готові обговорювати це делікатне питання серед рідних подруг, друзів і зовсім рідко – серед колежанок. Саме тому було рекомендовано жінкам-депутаткам з міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» звертати увагу на сім’ї в кризових обставинах і проводити навчання для людей, які є близькими до цих сімей, щоб вони знали, куди звертатися, яку допомогу можна отримати.
Аналізуючи ситуацію щодо реагування поліції на випадки домашнього насильства відмітила, В 2002 році, коли був створений перший в місті жіночий кризовий центр «Гармонія», поліцейські вважали це питання неважливим. За 18 років ситуація в Україні змінилася. Внесено зміни до законодавства, дуже активно виступала громадськість разом з міжнародними організаціями і це дало свої позитивні результати. Зараз, працюючи з місцевими громадами, на засідання Координаційних рад якраз поліцейські вимагають внесення змін до законодавства щодо більш жорсткого покарання за домашнє насильство. Такі зміни могли відбутися тільки завдяки співпраці громадського суспільства, внесенні змін до законодавства і сьогодні в суспільстві це питання розглядається як серйозна проблема, яку потрібно вирішувати.
Незважаючи на великі проекти, обговорення, гендерно зумовлене та домашнє насильство залишається закритою темою для багатьох жінок у суспільстві. Завдяки цьому дослідженню було виявлено, що ця проблема, як айсберг – має видиму та невидиму частину”.
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Разом з усім світом з 25 листопада до 10 грудня включно Україна долучається до Міжнародної кампанії «16 днів проти гендерно зумовленого насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою.
Всесвітню глобальну кампанію «16 днів проти гендерно зумовленого насильства» було ініційовано Центром Жіночого Глобального Лідерства та учасниками Форуму з питань жінок, насильства та прав людини, представленого учасницями з 20 країн світу у червні 1991 р.
З того часу Організація Об’єднаних Націй, уряди, міжнародні правозахисні організації, тисячі громадян й громадянок, сотні державних і громадських організацій з більш ніж 100 країн світу беруть участь у щорічних заходах під гаслом «Зупинити ґендерне насильство» та закликають до припинення усіх форм насильства. Україна приєдналась до Всесвітньої глобальної кампанії «16 днів проти ґендерного насильства» у 2000 р., а вже у 2001 р. ця акція вийшла на загальноукраїнський рівень.
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.
Оксана Дроздовська