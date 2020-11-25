Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №46 від 26.11.20р.

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №46 від 26.11.20р.

Друзі! У четвер, 26 листопада,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному, та на перше півріччя 2021 року  

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

 https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про творчий  проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

 

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

Нинішній наш випуск виходить  напередодні 28 листопада, коли  о 16:00,  вшановуючи пам’ять убитих радянським Голодомором 1932–1933 років, ми запалимо свічки і лампадки. Шануймо величну жертву нашого народу! Пам’ятаймо всіх невинно загублених і всіх нерожденни!

А ще  ми інформуємо своїх читачів про  таке.

Технології на службі людям. Мінцифри запроваджує нові цифрові рішення для протидії COVID-19. Подробиці дізнайтесь у рубриці «На часі».

Піднімаємо й соціальні проблеми

Супроводжувати людину, яка помирає- то важка праця. Про хоспіси та розуміння смерті після карантину – дослідження Андрія Яніцького, Центр журналістики Київської школи економіки, та  Людмили Галичини, аналітична платформа VoxUkraine, читайте у нашій газеті.

Згадаємо видатних особистостей нашого краю.

Що ви знаєте про видатного  композитора, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії Яна Френкеля? Багатьох здивує, що він народився у Пологах. Про видатного земляка та інших людей, які нас надихають, читайте у нашій газеті.

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Пам’ятати про бранців Кремля. Ситуація з обмінами у глухому куті. Долучитись  до флешмобу Українського ПЕН та Центру громадянських свобод #prisonersvoice в продовження  офлайн акції «Порожні стільці”, що  пройшла 15 листопада на Софійській площі у столиці, закликає колишній в’язень «Ізоляції»  Станіслав Асєєв

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

            У рубриці «Війна поруч» розкажемо про проблему. З якою зустрічаються ветерани АТО і ООС. коли після демобілізації намагаються знайти роботу. І фахівці підкажуть шляхи її подолання .

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

 Деталі у нашій рубриці «Спорт»

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю  про  … пам’ятник гарбузам. Чому ця розповідь має вас  здивувати? Читайте «ПравдуЗП»!

 

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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