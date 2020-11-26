Перевагами програмних РРО успішно користуються вже 93 запорізьких підприємця

Починаючи із серпня, запорізькі підприємці, які першими зареєстрували програмні РРО, вже встигли оцінити їх переваги. За цей час жодних технічних проблем, пов’язаних із обсягами трафіку та зберіганням інформації, не відбувалося. Як повідомили фахівці податкової служби, на сьогодні ДПС має достатній досвід створення та адміністрування великих баз даних і впевнено адмініструє ПРРО.
Всього у Запорізькій області на даний час касову техніку використовують 3742 фізичні особи-підприємця: 1206 із них перебувають на спрощеній системі оподаткування, у тому числі 793 – у II-й групі єдиного податку, 321 підприємець працюють без найманих працівників.
Нагадаємо, програмний РРО функціонує в режимі онлайн. Це означає, що закрити касу (подати денний звіт) можна незалежно від місця знаходження. Крім того, з наступного року платникам єдиного податку не потрібно вести первинну документацію, крім тих, які реалізують складну побутову техніку, лікарські засоби і ювелірні вироби.
РРО не будуть застосовувати платники єдиного податку І групи, зокрема ті, хто торгують на риках або надають побутові послуги населенню (ремонт, перукарні, продаж текстильних виробів тощо). Ліміт доходів для ФОПів І групи – 1 мільйон гривень на рік.
Докладно про те, як можна зареєструвати програмний РРО, читайте за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/442460.html?fbclid=IwAR0t4OMjxRjyEyet6R7gSgxZeGf_AwG5J_UlRj6RMgmAhbV2htSorVrGxbk.
Також радимо переглянути відеоурок: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області