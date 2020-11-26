Запорізька торгово-промислова палата розширює співпрацю для розвитку бізнесу

Запорізька торгово-промислова палата та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях уклали Меморандум про співпрацю.
Документ підписали президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов і начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області РВ Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Олександр Дмитрієв.
«Метою є консолідація зусиль для розвитку економіки Запорізького регіону та залучення іноземних і національних інвестицій», – зазначається у Меморандумі.
«Запорізька торгово-промислова палата традиційно співпрацює з Регіональним відділенням Фонду держмайна України. Наразі плануємо реалізацію спільних інформаційних, презентаційних заходів з метою розвитку бізнесу Запорізького регіону, сприяння прозорим приватним інвестиціям, державно-приватному партнерству», – зазначає президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов.
Начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області РВ Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Олександра Дмитрієв коментує:
«Ми продовжуємо співробітництво за різними напрямами діяльності наших установ, будуємо ефективну комунікацію, обмінюємось набутим досвідом з профільних питань. Адже співпраця Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях та Запорізької торгово-промислової палати вже триває. І підписання Меморандуму – це логічне продовження нашого партнерства. Адже мета у нас спільна – покращити інвестиційний клімат у державі та регіонах».
Зокрема, у планах спільної роботи: об’єднання зусиль в організації інформаційних, презентаційних заходів для бізнесу, відтак – сприяння у залученні національних і міжнародних інвестицій, участь у робочих групах з метою розробки пропозицій до законодавчих актів, поширення важливої для бізнесу і громадськості інформації на сайтах і у соціальних мережах.