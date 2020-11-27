42 підприємства нелегально використовували запорізькі землі

У січні-жовтні до місцевих бюджетів регіону надійшло 946 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати (без даних великих платників, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники ділянок і землекористувачі-юридичні особи спрямували до скарбниць 673 мільйони гривень плати за землю, фізичні особи – 273 мільйони.
Найбільші суми отримали бюджети м. Запоріжжя – 287 мільйонів 622 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 109 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 88,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 79 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 69 мільйонів тощо.
З початку року 9152 суб’єкти господарювання-юридичні особи подали декларації з плати за землю, фізичні особи-підприємці надали 3642 документи, для громадян фахівці податкової служби сформували і направили 317,7 тисячі податкових повідомлень-рішень про сплату земельного податку.
У результаті проведених звірок додатково залучено до оподаткування 75 компаній, річна сума нарахувань за земельні ділянки площею 890 га перевищила 4,4 мільйона. Крім того, податківці виявили 42 підприємства, які використовували 171,6 га землі без правовстановлюючих документів, річні надходження склали 973 тисячі гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області