COVID – ГЕТЬ! В Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва стартувала «антивірусна» акція місцевих письменників

В Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва розпочалась «антивірусна» онлайн акція спільно з письменниками Запоріжжя, які щотижня читатимуть свої твори (або уривки з них) для своїх читачів і шанувальників, за якими вони давно скучили.
«Ми вважаємо, що позитивні думки, онлайн зустрічі з улюбленими письменниками Запоріжжя, спілкування з ними через електронні ресурси бібліотеки краще допоможуть нашим читачам пережити карантин, адже заходів зараз немає. А запорізьким письменникам акція дасть натхнення для подальшої творчості», – говорить в.о. директора КЗ «ЗОБЮ» ЗОР Вікторія Писанець.
І ось початок акції! «Перший пішов», – це посміхається після кропіткого дня зйомок поет-лірик Володимир Красильников.
– «Чому ми обрали саме його першим? У Володимира є літературний псевдонім – Володимир Осінній. А зараз кінець осені. Вона була в цьому році красунею і ми встигли відзняти її різноманітні яскраві барви. Саме осені Володимир Красильников зізнається у коханні.
А ми вже запрошуємо наступну письменницю. Кого? Це чарівна жінка, але поки що нехай це буде таємницею», – посміхається провідний бібліотекар Лариса Головко і підсумовує – Карантин – не час для смутку. Нам всім треба навчитися жити використовуючи ті ресурси, які ми маємо поруч з нами».
Лариса Головко