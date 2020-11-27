Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 листопада 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,7 тис. осіб, з них 15,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 листопада 2020 року – 2312 одиниць (у м. Запоріжжі – 1668 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку листопада 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 210 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 66 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.