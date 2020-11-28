Замовляючи страви з доставкою, ми часто бачимо піцу з товстою скоринкою. Здебільшого її подають із сиром та кетчупом. А от традиційний італійський рецепт робить акцент на тонкому і жорсткому тісті по краях і делікатнішому посередині під начинкою. Цим і керується LA П’ЄЦ, де можна замовити піцу Львів
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Можна вибрати додаткові інгредієнти чи соуси, якщо ви захочете проекспериментувати зі смаками. Маєте натхнення і час на приготування страви власноруч? Велике значення має соус, добавки й температура випікання. Пропонуємо почати з першого – й опанувати нюанси приготування смачного соусу до піци.
Що варто врахувати?
Класичний соус для піци – це, звичайно, томатний. Щоб він вийшов найкращим чином, варто готувати його на основі домашньої томатної пасти. Вона буде густішою і не проникне в тісто, наприклад, як соус із консервованих помідорів. Краще робити пасту з м’ясистих помідорів. Пропонуємо робити це в такій послідовності:
- Ретельно вимийте томати й розріжте навхрест біля основи.
- Доведіть воду до кипіння у великій каструлі й покладіть помідори в окріп. Через хвилину вийміть їх ложкою та приберіть шкірку, коли вони охолонуть. Видаліть із них твердий черешок і наріжте невеликими шматочками.
- Покладіть в чисту каструлю й прокип’ятіть. Якщо ви хочете, щоб паста була ідеально гладкою, через 10 хвилин перетріть помідори через сито чи змішайте блендером і поверніть у казанок.
- Заправте все сіллю, за бажанням – часником, чилі та зеленню. Варіть, допоки не отримаєте ідеальну густу консистенцію.
Як приготувати соус для піци?
Якщо ви використовуєте готову томатну пасту, підготуйте її, перш ніж використати як соус. Додайте оливкову олію з часником до каструлі, а потім залийте томатним пюре. Бажано приправити базиліком, орегано, свіжомеленим перцем (і, можливо, чилі). Відваріть цю суміш. Найкраще готувати соус для піци за кілька годин до випікання чи навіть напередодні. Тоді спеції добре поєднаються з помідорами, а соус буде більш ароматним.
Однак популярний не тільки томатний соус, а й білий. У цьому випадку обсмажте дрібно нарізану цибулю і часник на оливковій олії, додайте жирні вершки (30 або 36%) і спеції (сіль, перець, часник, орегано). Прокип’ятіть його, поки не загусне, а потім дайте йому охолонути. Це смачна альтернатива стандартному томатному соусу. Однак пам’ятайте, що щільність і відсутність води є ключовими у томатному соусі. А у випадку з вершковим: чим більше відсотків вершків, тим краще.
Хай соус буде смачним і ароматним, а його приготування – приємним для вас процесом.