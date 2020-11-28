Проєкт «Фармак» «3R: Reduce, Reuse, Recycle» – фіналіст Partnership for Sustainability Award 2020

Partnership for Sustainability Award 2020 – це міжнародний конкурс партнерських проєктів між різними організаціями для досягнення сталого розвитку, ініційований локальною мережею Глобального Договору ООН в Україні.
Проєкт про переробку поліетиленових відходів «3R: Reduce, Reuse, Recycle», який реалізує ціль сталого розвитку №12 «Відповідальне споживання та виробництво», – фіналіст у категорії «Планета». У межах проєкту у 2019 році «Фармак» передав на переробку 250 тонн поліетиленових відходів від виробництва флаконів для ліків, у першому півріччі 2020 року – майже 90 тонн.
«Ця перемога дуже важлива для нас. І вона стала можлива лише тому, що цілі сталого розвитку інтегровані в усі процеси “Фармак”. У питаннях поводження з відходами, екології та енергоефективності ми використовуємо всі доступні технології для мінімізації впливу на довкілля. “Фармак” утилізує відходи за всіма нормами й систематично зменшує їх кількість. За 2019 рік передали на утилізацію 323 тонн пластику, 280 тонн макулатури, 159 тонн брухту. Загалом наростивши виробництво на 35% за п’ять років, “Фармак” зменшив споживання газу на 76% й електроенергії – на 64% на 1 грн випущеної продукції. У 2019 році викиди в атмосферу зменшилися на 12,42% проти 2018 року в Києві й на 22,99% – у Шостці, що пов’язано з введенням в експлуатацію нових котлів Viessmann», – зазначила Олена Зубарєва, керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак».
Проєкти було представлено в 4 номінаціях: Суспільство, Планета, Мир, Економічний розвиток та Подолання COVID-19. Вони є результатом партнерства між бізнесом та громадським сектором, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, навчальними закладами. Цього року було отримано приблизно 100 кейсів із 5 країн!
Найкращі кейси було представлено на онлайн-церемонії нагородження.