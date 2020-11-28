Сучасне медичне обладнання для реабілітації відповідає підвищеним вимогам

Попит на всі види медичного обладнання для реабілітації постійно зростає, і це відбувається з багатьох причин, серед яких можна назвати: технічний прогрес, необхідність заміни через часте використання або конкуренція на ринку медичних послуг. Споживач очікує, що медичне обладнання має бути сучасним, винятково якісним, надійним, безпечним, оскільки тут йдеться про здоров’я людини. Цим критеріям відповідає медична техніка і обладнання в Запоріжжі, яке продається за помірну ціну оптом.
В інтернет-магазині https://osd.ua/products/ представлено дуже широкий вибір медичних товарів для реабілітації, які задовільняють усі вимоги та критерії для цього типу застосування. Під час процесу продажу приладів професіонали нададуть важливі консультації щодо діагностики та процедур, які використовуються під час лікування ортопедичних захворювань. Можливість та вартість доставки оговорюється.
Пріоритетні групи товарів:
- Медичні функціональні ліжка.
- Матраци для функціональних ліжок.
- Опції та аксесуари для ліжок.
- Підйомники для інвалідів.
- Електричні підйомники.
- Інвалідні коляски.
- Активні, спортивні інвалідні коляски.
- Багатофункціональні інвалідні коляски.
- Аксесуари для інвалідних колясок.
- Протипролежневі системи.
- Протипролежневі матраци та подушки Roho.
Сучасне медичне обладнання повинно завжди використовуватися таким чином, щоб забезпечувати безпеку пацієнтів та медичного персоналу. Основні елементи системи безпеки складаються з наступного:
- Ретельна перевірка.
- Електробезпека.
- Належна експлуатація.
Ретельна перевірка
Кожен тип медичного обладнання перед використанням потрібно перевірити. Переконайтеся, що з’єднання правильні, гвинти затягнуті, а електричні дроти або роз’єми не пошкоджені. Робота з обладнанням не має бути жодним чином ускладнена. Незалежно від розміру, перед початком дії перевірте його шляхом візуального огляду.
Електробезпека
Слід пересвідчитись, що кабелі та штекери у справному стані. Обладнання повинно мати вилку із заземленням і бути підключеним до розетки із заземлювальним штифтом. Упевніться, що кабелі у всіх пристроях не піддаються дії високих температур та вологи, не перегинаються та не пошкоджені іншим чином.
Належна експлуатація
Дізнайтеся, як правильно експлуатувати медичне обладнання. Прочитайте інструкції, що додаються до пристрою або зверніться до компетентної особи за порадою. Перевірте, чи знаєте ви функції, можете їх розрізнити та бути упевненим, що медтехніка працює належним чином. Будьте в курсі, що робити, якщо результати не відповідають вашим очікуванням.