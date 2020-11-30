Запорізькі місцеві скарбниці отримали 141 мільйон гривень податку на нерухомість

З початку року власники нерухомого майна сплатили до місцевих бюджетів регіону 141 мільйон гривень податку на нерухомість. Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, повідомив, що порівняно з відповідним періодом 2019 року запоріжці збільшили сплату на 19 мільйонів 649 тисяч або на 16 відсотків.
Так, запорізькі компанії, установи і організації спрямували до скарбниць 90 мільйонів, що на 7,3 мільйона або на 9 відсотків більше, ніж торік. Від фізичних осіб-підприємців і мешканців області надійшло 51,2 мільйона, що перевищило минулорічну сплату на 12,3 мільйона або на 24 відсотки.
Найбільші платежі надійшли до бюджету м. Запоріжжя – 45 мільйонів 747 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 26,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 16,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 12,3 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 7,8 мільйона, Запорізького району – понад 7 мільйонів тощо.
Цього року в регіоні нараховується 27820 платників податку на нерухомість, серед яких 4255 СГД-юридичних осіб 23565 фізичних осіб. Громадянам фахівці податкової служби направили 36,5 тисячі повідомлень-рішень про нараховані платежі.
Нагадаємо, ставки податку на нерухоме майно встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр. Фізичні особи сплачують податок тільки за ту площу, яка перевищує пільгову.
Додатково оподатковуються об’єкти житлової нерухомості, площа яких понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків за ставкою 25000 гривень за кожен об’єкт житлової нерухомості або його частки.
Головне управління ДПС у Запорізькій області