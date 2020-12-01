БІЗНЕС НА КАРАНТИНІ АБО БІЗНЕС ПОПРИ КАРАНТИН

Світ ще не оговтався від першої хвилі коронавірусу, як вже потрапив у другу. Деякі експерти прогнозують початок третьої хвилі вже наступного року. Схоже, такі поняття, як «коронавірус», «карантин» та «локдаун» стали частиною нашого буденного життя.
З’ясувати, як змінився бізнес та умови його ведення в період карантину Агенція регіональних ініціатив запросила сьогодні експертів та підприємців.
Співзасновниця громадської організація «Бізнес-Союз «Порада» Ірина Лех назвала найбільш постраждалі сфери бізнесу. Ними виявились ресторанна, туристична та концертна діяльність. Моніторинг організації показав, що не тільки названі сфери зазнали збитків – середній рівень зниження доходів усіх галузей приблизно 30%. Постраждала навіть, завжди така стабільна галузь, як торгівля продуктами харчування.
Тимчасові мыри на кшталт виплати 8 тисяч гривень перетворюють підприємців у «жебраків з простягнутою рукою», але і ці гроші буде досить складно отримати. В цей період підприємці не просять допомоги, вони просять не заважати їм працювати та підіймати бізнес, вже майже зруйнований першою хвилею коронавірусу.
Борис Шестопалов, співвласник «HD-group» і «GFSGROUP» зауважив, що великий ритейл має схожі проблеми, що і малий бізнес. Схоже продажі вже ніколи не повернуться на докарантинний рівень. Але, як завжди, є дві новини – гарна та погана. З одного боку ніхто не може сказати скільки та якого врожаю зібрали цього року, а з іншого – продукти є, і вони точно будуть!
У всякому разі треба бути готовим до підвищення цін на продукти харчування, що зв’язано не тільки з карантином, але також зі зниженням врожайності, уповільненням бізнесу, збільшенням імпорту продукції до інших країн.
Коли знайдуть вакцину та завершиться карантин, потрібно буде підіймати всі галузі та знаходити нові шляхи для бізнесу – переводити бізнес он-лайн, вигадувати нові технології безконтактної дії, нові способи доставки та оплати тощо.
Тетяна Ружина, керуючий партнер ресторану «Мануфактура Розенталь» розповіла, як у місті виживає ресторанний бізнес: «Ми пережили «обмеження 22 годин» і вважали, що зможемо впоратися. Але «карантин вихідного дня» попросту вбиває бізнес».
У Запоріжжі в ресторанній сфері працює близько 10 000 людей, що може бути порівняно з декількома невеликими заводами. Наразі, всі ці люди у зоні банкрутства або на межі звільнення. Ніякі креативні заходи на зразок переходу на відкриті вуличні простори, просунення кейтерингу або домашніх фуршетів, не можуть вирівняти рівень доходності та сповільнити скорочення штатів.
Он-лайн з Франції своє бачення ситуації подала і журналіст Наталія Богдановська. Для Франції це був м’якший локдаун, з якого країна поступово виходить. Однак, і досі працюють доволі дивні заборони, доцільність яких важко пояснити. Наприклад, до січня не будуть відкрити ані кафе, ані ресторани, попри те, що Новий Рік та Різдво, це самий комерційний та прибутковий період. Французи навіть створили відверту оголену фотосесію «Держава нас роздягла», щоб виразити своє відношення до цих заходів.
Всі експерти дійшли спільного висновку, що найгірше – це зупинити економіку. Не локдаун, а інші міри та стандарти життя та ведення бізнесу. Не карантини, а максимальне пристосування економічної машини до сучасних умов світу. Бізнес готовий працювати з обмеженнями, але бізнесу потрібно дати можливість працювати.
Дуже шкода, що місцеві галузі управління та самоврядування не йдуть на контакт з представниками бізнесу та не створюють спільних бесід-дискусій, на яких можливо знайти шляхи вирішення проблем місцевого бізнесу та підприємців-мешканців міста.