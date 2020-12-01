Двадцять одна тисяча запоріжців користуються електронними ключами податкової служби

У січні-листопаді за безкоштовними електронними ключами до податкової служби регіону звернулись 21 тисяча запоріжців. Фахівці пунктів реєстрації видали клієнтам 48,5 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, що на 9,6 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
За допомогою кваліфікованого електронного ключа податкової служби можна користуватися дистанційними сервісами органів ДПС, зокрема, програмними РРО, та іншими державними і приватними послугами. Їхній перелік розміщений на сайті Кваліфікованого надавача ЕДП: https://acskidd.gov.ua/partnership.
Нагадаємо, платники мають можливість самостійно генерувати сертифікати. Для цього необхідно завантажити програму з інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Дистанційно сформувати нові ключі зможуть користувачі, які мають:
– чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Головне управління ДПС у Запорізькій області