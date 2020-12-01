ЄВРОФОРУМ-2020 в м. Запоріжжя «Європейські філософські студії та креативні індустрії»

Команда TeamEurope Zaporizhzhya за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні запрошує представників ЗМІ взяти участь в обласному молодіжному фестивалі «Єврофорум-2020: європейські філософські студії та креативні індустрії», що відбудеться в онлайн-форматі м. Запоріжжя 10-11 листопада 2020 року.
Захід організовано командою TeamEurope Zaporizhzhya та представниками факультету соціології та управління Запорізького національного університету.
Метою проведення Єврофоруму-2020 є показати молоді м. Запоріжжя та області єдність філософських цінностей України та Європи, ознайомити з новими тенденціями у вивченні сучасної філософії.
Запрошуються до участі: українська шкільна та студентська молодь: 15-25 роки; вчителі запорізьких шкіл, викладачі запорізьких закладів фахової освіти.
Короткий зміст проєкту:
Єврофорум буде проводитися на платформі Zoom, в три етапи:
- Реєстрація учасників за Google-формою (команди по 5-7 уч.): https://bit.ly/3pzUFk3;
- 12.2020:
Робота на Youtube-каналі факультету: https://www.youtube.com/user/fsuzpu
– відкриття Єврофоруму – 12.00
– проведення майстер-класів для учасників конкурсу з метою розвитку творчих здібностей: занурення в світ креативних завдань та пошуку нестандартних рішень – 12.30;
– хвилинка медитації – 15.10;
– видача домашнього завдання – 15.20;
Робота в системі Zoom (ідентифікатор та пароль будуть повідомлені учасникам після реєстрації)
– робота по секціях в рамках онлайн-майданчика «GameParty» – 15.20–16.00;
– групова робота учасників в командах, зі студентськими менторами.
- 11.12.2020:
– презентація учасниками домашніх завдань – 13-30 – 14.40 (система Zoom);
– проведення Філософського рингу в системі Kahoot (15.00).
Що?
Єврофорум-2020: європейські філософські студії та креативні індустрії»
Де?
Youtube, Zoom, Kahoot
Коли?
10-11 грудня 2020 року
Довідкова інформація: Ініціатива Team Europe об’єднує експертів і фахівців із різних сфер, які прагнуть посилити різносторонні відносини між Україною та ЄС. Експерти діляться ідеями для поширення європейських цінностей та способу життя, підтримки українських реформ, залучення фінансової та технічної допомоги ЄС у кожен куточок України. Заходи Team Europe підтримує Представництво ЄС в Україні.
Контактна особа: Ольга Широбокова, +38 (066) 266 51 36, mollyshirobokova@gmail.com