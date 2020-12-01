На Дитячому Євробаченні-2020 перемогла Франція

Представниця Франції Valentina з піснею «J’imagine» отримала найбільшу кількість балів — 200.
Представник України Олександр Балабанов посів 7 місце.
За результатами голосування учасники отримали такі бали:
1. Valentina (Франція) — 200 балів (112 від глядачів і 88 бали від суддів);
2. Karakat Bashanova (Казахстан) — 152 бали (69 від глядачів і 83 бали від суддів);
3. Soleá (Іспанія) — 133 бали (73 від глядачів і 60 від суддів);
4. Гурт Unity (Нідерланди) — 132 бали (64 від глядачів і 68 від суддів);
5. Arina Pehtereva (Білорусь) —130 балів (57 від глядачів і 73 бали від суддів);
6. Sandra Gadelia (Грузія) — 111 балів (42 від глядачів і 69 бали від суддів);
7. Oleksandr Balabanov (Україна) — 106 балів (54 від глядачів і 52 від суддів);
8. Chanel Monseigneur (Мальта) — 100 балів (49 від глядачів і 51 від суддів);
9. Ala Tracz (Польща) — 90 балів (44 від глядачів і 46 від суддів);
10. Sofia Feskova (Росія) — 88 балів (44 від глядачів і 44 від суддів);
11. Petar Aničić (Сербія) — 85 балів (50 від глядачів і 35 від суддів);
12. Susan (Німеччина) — 66 балів (39 від глядачів і 27 від суддів);
Загалом проголосувало 4,5 млн телеглядачів зі всього світу.
Голоси глядачів визначили 50% результату, другу половину — вирішили журі.
Голосування за переможця розпочалося на офіційному сайті Дитячого Євробачення 27 листопада і тривало до 29 листопада. На сайті можна було переглянути виступи учасників та проголосувати за трьох фаворитів. Україна мала право голосувати за свого представника.
Представник України на Дитячому Євробаченні-2020 Олександр Балабанов виступив під номером 11 із піснею «Відкривай».