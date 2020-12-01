Забезпечення людей з інвалідністю продуктивною роботою – завдання служби зайнятості

Щорічно 3 грудня спільнота відзначає Міжнародний день осіб з інвалідністю. Цей день не можна назвати святковим, але він підкреслює необхідність забезпечення рівних прав осіб з інвалідністю і їх участі в житті суспільства. У нашій країні саме на державну службу зайнятості покладено завдання сприяти у пошуку роботи людям з інвалідністю.
Протягом останніх років на законодавчому рівні створено дійові механізми соціального захисту осіб з інвалідністю, у тому числі від безробіття, поширено перелік соціальних послуг, що надаються службою зайнятості, у тому числі послуги із сприяння працевлаштуванню.
Завдання щодо сприяння у працевлаштуванні – складне, тому що необхідно вирішувати цілий ряд проблем. Ще складнішим це є для людей з інвалідністю, оскільки при працевлаштуванні осіб даної категорії враховуються і медико-соціальні рекомендації.
Тож, з метою кращого розуміння проблем пов’язаних з інвалідністю та реалізації прав людей з інвалідністю Запорізькою обласною службою зайнятості ведеться значна робота зі сприяння громадянам з інвалідністю в реалізації їх невід’ємного права на продуктивну працю і зайнятість. Цій кропіткій роботі передувало набуття багаторічного досвіду в результаті тісної співпраці з органами влади та місцевого самоврядування, управліннями соціального захисту населення, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями осіб з інвалідністю.
Завдяки спільним зусиллям, з початку поточного року нам вдалось знайти постійну роботу для більше півтисячі безробітних осіб з інвалідністю.
З початку року близько ста безробітних із інвалідністю залучено до участі у громадських роботах або інших роботах тимчасового характеру.
Значна кількість осіб з інвалідністю, які звертаються до державної служби зайнятості, потребує перекваліфікації або перенавчання, бо за період хвороби втрачаються навички, які б відповідали потребам ринку праці, що зменшує шанси таких людей на працевлаштування. Тому, професійне навчання осіб з інвалідністю виступає однією із важливих складових стратегії надання рівних можливостей для працевлаштування. Протягом поточного року за направленням служби зайнятості області проходили професійне навчання 49 безробітних осіб з інвалідністю, із них працевлаштовані 48.
«Служба зайнятості спільно з соціальними партнерами забезпечує адресну підтримку кожному клієнту даної категорії з метою їх соціальної, психологічної та професійної адаптації, в тому числі і на ринку праці, – підкреслила директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – Кожній особі з інвалідністю, яка звертається до служби зайнятості, надається рівний доступ до отримання соціальних, інформаційно-консультаційних, профорієнтаційних послуг, що допомагає їм самореалізуватися в соціумі».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233–11–37