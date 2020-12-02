Запорізькі роботодавці спрямували на соціальні видатки вісім мільярдів

За одинадцять місяців підприємства і підприємці регіону сплатили 7 мільярдів 971 мільйон гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за оперативною інформацією та без показників великих платників, зареєстрованих в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, минулорічний рівень надходжень до пенсійного і соціальних фондів перевищено на 502 мільйона або на 6,7 відсотка.
Більше половини від загальної суми забезпечили роботодавці обласного центру – 4 мільярди 155 мільйонів. Від платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 1 мільярд 183 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 739 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 543 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 228 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 225 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 215 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 206 мільйонів тощо.
Всього у Запорізькій області нараховується 84 586 платників єдиного внеску. Зокрема, 54 553 фізичні особи-підприємця перераховують ЄВ за себе, кількість суб’єктів господарювання-юридичних осіб становить 16 401, підприємців-роботодавців – 14 419, самозайнятих осіб – 850, членів фермерських господарств – 232, а також 277 осіб, які беруть участь у добровільному страхуванні.
Нагадаємо, з вересня мінімальна сума єдиного внеску на місяць становить 1100 гривень, а максимальний страховий внесок – 16500 гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області