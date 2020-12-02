Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №47 від 03.12.2020р.

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №47 від 03.12.2020р.

Друзі! У четвер, 3 грудня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Відкрита передплата на перше півріччя 2021 року. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

 https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про творчий  проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

 

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

Нинішній наш випуск виходить  напередодні Дня  Збройних  Сил України, який  ми відзначатимемо  6 грудня , у неділю.

Доблесть і честь солдатів і офіцерів – у цьому справжня сила будь-якої армії,  та українські військовослужбовці зберегли все це і примножили.

У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та адміралів, бажаємо їм міцного фізичного здоров’я, успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ! Божих благословень Вам і Вашим родинам! Зі святом!

Також ми розкажемо про: шляхетну громадянську ініціативу, нову каденцію Запорізької міськради, черговий тур місцевих виборів у деяких громадах. Подробиці у нашій традиційній рубриці «Події.Факти.Коментарі».

А ще  ми інформуємо своїх читачів про  таке.

 У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.

Піднімаємо й   важливі соціальні проблеми.

Спробуємо з’ясувати, як змінився бізнес та умови його ведення в період карантину і виокремимо поради фахівців, як утримати на плаву власну справу.

Згадаємо видатних особистостей нашого краю.

В ці дні свій ювілей святкує Запорізька обласна телерадіокомпанія. Тож слушно згадати  одного із її  видатних керівників Анатолія Ставничого. В нашій рубриці «Телепростір» читайте його спогади «Вознесенська вежа»: крок назустріч глядачу».

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Пропонуємо ознайомитися з експертними думками про «реанімацію» країни. Деталі в рубриці «Думки вголос».

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Як поповнити сімейний бюджет? Візьміть до уваги пропозицію від… податкової. Мова про податкову знижку. Деталі в рубриці «Соціальний ракурс»

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

  • Спонукаємо вас поміркувати над українською сімейною обрядовістю. Шлюбна ніч в українській обрядовості. До архаїчних елементів весілля належить «комора» – цикл обрядів шлюбної ночі, який зустрічався навіть до середини ХХ століття. Весільні обряди були своєрідним «посвяченням» двох молодих людей у повноправні дорослі члени громади. Цікавить? Читайте рубрику «Ідентифікація.UA»

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю  про  …унікальний гелікоптер. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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