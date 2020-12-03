У Києві стартував унікальний проект для дітей «Ми в ефірі плюс»

В пресцентрі Національної спілки журналістів України відбулася прес-конференція з нагоди старту культурно-мистецького проекту «МИ В ЕФІРІ плюс». Проект органічно поєднає сферу культури із соціальною та освітньою сферами.
«70 дітей-переселенців зі Сходу України та АР Крим, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей віком від 6 до 17 років із різних куточків України стануть телеведучими 7 нових випусків циклу дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм із перекладом українською жестовою мовою, що поширюватимуться засобами медійного простору. Цей проект сприяє головній меті соціального розвитку нашої країни – створення «суспільства для всіх». Ми всі різні, але ми всі рівні! Ми всі різні, але ми єдині!» – розповіла керівник проекту Діна Ібрагімова.
Проект реалізується громадською організацією «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» спільно з громадською організацією «КримSOS» та благодійною організацією «Благодійний фонд «З теплом у серці» за підтримки Українського культурного фонду в рамках Програми «Культура плюс».
«Проект «МИ В ЕФІРІ плюс» – це проект про партнерство, про інклюзію, про реабілітацію засобами культури та мистецтва. Це практичні телепрограми з народознавства, які цікаві як для дітей, так і для дорослих», – зазначила керівниця проектного відділу Українського культурного фонду Тетяна Лишневець.
Під час пресконференції організатори проекту спільно з дітьми – безпосередніми учасниками проекту – розказали про його особливості цікавинки та очікувані результати. Проект одночасно спрямований на посилення інтеграції культури в щоденні громадські практики, розвиток інклюзії, розширення розуміння ролі культури в житті суспільства та розвиток міжгалузевої співпраці.
«Підтримка дітей різних категорій населення, з різними особливостями – це дуже важливий внесок у довгостроковий розвиток суспільства. Якщо молоде покоління буде спроможне відчувати радість, брати на себе певні виклики та реалізовувати себе в різних напрямах, то на кожного з нас очікує світле щасливе майбутнє», – зауважив голова правління ГО «КримSOS» Денис Савченко.
Основною метою проекту «МИ В ЕФІРІ плюс» є суспільна реінтеграція виключених груп – дітей соціально вразливих категорій. «Для діток із проблемами здоров’я, для молоді, для підлітків найкращою є творча реабілітація. Це перший крок до досягнення своєї мети в житті. Деякі захоплення дітей можуть бути тільки мріями, але в цьому проекті мрії збуваються! Навіть складні діти можуть бути залученими до цього проекту», – наголосила Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова.
Важливість та цінність проекту: він є і дитячим, і для дітей, та інклюзивним одночасно. «Цей проект є прикладом створення інклюзивних можливостей для всіх дітей. Він надає кожному його учаснику можливість реалізувати свою мрію і навіть здійснити те, про що раніше не мріяли та не могли мріяти», – зазначила перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.
Медійні партнери проекту: Національна спілка журналістів України, Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, Міжнародний дитячий медіафестиваль «ДИТЯТКО», ГО «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст», ЛОМГО «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – СХІД».
Проект триватиме до 05 березня 2021 року. Прем’єрні покази створених за проектом телепрограм і відеофільму про проект заплановано на другу половину лютого наступного року.
На знімку: Перший секретар НСЖУ Ліна Кущ з організаторами проекту