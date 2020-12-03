Увага! «Прямі телефонні лінії» Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

Увага! «Прямі телефонні лінії» Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

У грудні  поточного року спеціалісти  Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:

 

10 грудня з 13:00 до 16:00 – за телефоном 220-96-40 щодо впровадження нової системи «Автоматичного призначення пенсій» згідно Указу Президента України від 08.11.2019 року № 837 « Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»;

 

17 грудня з 13:00 до 16:00– за телефоном 213-58-68 щодо порядку подання страхувальниками  звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску за 2020 рік;

 

24 грудня з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 щодо запобігання та виявлення корупції.

 

 

 

 

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