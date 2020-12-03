Запорізький бізнес спрямував до держбюджету вісім мільярдів

Податкові надходження до державного бюджету від запорізьких платників за одинадцять місяців склали 7 мільярдів 896 мільйонів гривень (за оперативною інформацією та без показників великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
Рівень сплати податків перевищив минулорічний на 677 мільйонів або на 9,4 відсотка. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Значну частину доходів скарбниці сформували податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість. Так, з початку року запоріжці спрямували до казни 1 мільярд 902 мільйони гривень ПДФО, що на 140 мільйонів або на 7,6 відсотка більше, ніж у січні-листопаді 2019 року.
Запорізькі компанії і підприємці направили до бюджету 3 мільярди 930 мільйонів гривень ПДВ, збільшивши відрахування до даних минулого року майже на 565 мільйонів.
З доходів запоріжців перераховано понад 604 мільйони гривень військового збору, це на 35 мільйонів або на 6 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
З прибутків підприємств і установ до скарбниці надійшло 686,7 мільйона гривень, за користування природними ресурсами сплачено 442,5 мільйона гривень рентної плати, за забруднення навколишнього середовища – 149,6 мільйона гривень екологічного податку.
Головне управління ДПС у Запорізькій області