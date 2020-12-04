Місцеві скарбниці Запорізького регіону отримали дев’ять мільярдів гривень

У січні-листопаді запорізькі платники податків спрямували до місцевих бюджетів 8 мільярдів 949 мільйонів гривень (не враховуючи показники великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що рівень сплати податків порівняно з минулим роком зріс на 429 мільйонів або на 5 відсотків.
Майже 64 відсотки доходів скарбниць забезпечив податок на доходи фізичних осіб – запоріжці перерахували 5 мільярдів 706 мільйонів, що більше минулорічних відрахувань на 420 мільйонів або на 8 відсотків.
Підприємці і фермери регіону, які використовують спрощену систему оподаткування, направили до бюджетів громад 1 мільярд 413 мільйонів гривень єдиного податку, це на 111 мільйонів або на 8,5 відсотка більше, ніж за одинадцять місяців 2019 року.
976 мільйонів гривень надійшло від запорізьких землекористувачів і власників ділянок, у тому числі, від підприємств, організацій та установ – 746 мільйонів, від підприємців-фізичних осіб та громадян – 230 мільйонів.
Роздрібний продаж підакцизних товарів додав скарбницям 165,4 мільйона гривень акцизного податку, зростання до минулорічного показника склало 8,3 мільйона або 5 відсотків.
Крім того, компанії регіону сплатили 240 мільйонів гривень рентної плати за користування природними ресурсами, 128 мільйонів гривень екологічного податку, 107 мільйонів гривень податку на прибуток тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області