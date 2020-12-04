Поради щодо вибору квітів до Дня народження

На день народження можна подарувати будь-який подарунок, але незмінним залишається назавжди букет! Завдяки величезному асортименту, можна знайти ідеальний варіант для кожного, який не тільки здивує, але і подарує масу позитивних емоцій! Адже красиво зібрані квіткові композиції, ніжних кольорів, можуть розповісти близький людині більше, ніж будь-які слова.
Правильний вибір квітів – половина успіху!
День народження-особливий привід подарувати вишуканий букет для рідної людини. Ця традиція «прийшла» до нас з давніх часів і існує до цього часу.
Вибір квітів для іменинника – це дуже відповідальна справа, і якщо ви сумніваєтеся в правильності свого вибору, в такому випадку зверніться до професіоналів. Флористи магазину Dicentra кожен день створюють сотні розкішних композицій, щоб кожен букет був індивідуальний та дивував представниць прекрасної статі. Вони обов’язково складуть для вас ідеальну квіткову композицію, яка точно охарактеризує одержувача подарунка!
Які дарувати квіти на день народження, це звичайно залежить від особистих переваг. Це може бути, як величезний оберемок троянд, так і монобукет або ж елегантна композиція у капелюшній коробці. Букети на день народження можуть складатися з різних типів квітів – до 9 видів в одному букеті. Композицію краще розбавити зеленими рослинами, гілочками та травами. Причому, в каталозі нашого магазину ви знайдете і вишукані букети, оформлення в одній колірній гамі, а також що гармонійно поєднують у своєму складі квіти, різні за забарвленням.
Магазин квітів Dicentra представляє найрізноманітніші квіткові композиції до Дня народження в різних цінових категоріях.
Безпрограшним варіантом у виборі квітів є троянди, еустоми та хризантеми. А ось екстремальні кольори – сині троянди і чорні хризантеми вже давно вийшли з моди, про це слід пам’ятати!
Як правильно вручити букет?
Дарувати букет так само потрібно правильно! Підносячи квіти висловіть свої добрі побажання і тільки щирі вітання. Якщо у вас немає можливості привітати людину особисто, відмінним доповненням до букета буде листівка з найкращими побажаннями.
Ви можете зробити замовлення зателефонувавши за телефонами, вказаними на нашому сайті, в онлайн-чаті, в Instagram або в Facebook. А з цілодобовою доставкою по місту протягом 2 годин, букет буде вчасно доставлений одержувачу кур’єрами нашого магазину.
Разом з нашим квітковим магазином Dicentra створювати святковий настрій і дарувати непередаваний захват – максимально просто і приємно!