Ринок праці Запорізької області

Станом на 04 грудня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,4 тис. осіб, з них 16,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 04 грудня 2020 року – 2285 одиниць (у м. Запоріжжі – 1679 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку грудня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 375 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 60 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.