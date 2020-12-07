Модернізація електричних мереж і будівництво нової генеруючої потужності зменшать витрати палива для виробництва електроенергії

Стимулююче тарифоутворення дозволить залучати кошти в модернізацію електричних мереж і знижувати витрати на доставку електроенергії. Про це заявила перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець у четвер, 3 грудня, під час вебінару для журналістів «Роль енергоефективності в досягненні енергетичної незалежності України». Вебінар був організований Національною спілкою журналістів України за підтримки USAID Проєкт енергетичної безпеки.
«В Україні показник витрат на доставку електричної енергії від генерації до споживача досить високий, адже 11,5% електроенергії втрачається через застарілий стан електричних мереж та недофінансування протягом останніх років. Я вважаю перемогою те, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняте рішення про запровадження з наступного року стимулюючого тарифоутворення. Це дасть можливість залучати інвестиції, кошти в енергомодернізацію і знижувати втрати», – зазначила перша заступниця міністра.
За словами Ольги Буславець, модернізація електричних мереж дозволить зменшити витрати палива на виробництво електроенергії. «Якби ми досягли показника, визначеного в енергетичній стратегії до 2035 року – 7,5% втрат замість 11,5%, – то знизили би втрати з 16 мільярдів кіловат-годин до 10 мільярдів. В еквіваленті це – заощадження 3 мільйонів тонн вугілля на рік. Це дуже показово, і вже в найближчі роки ми рухатимемося до зменшення втрат і до того, щоб наші споживачі сплачували менші рахунки», – наголосила заступниця міністра.
Такі заходи сприятимуть переходу до низьковуглецевої економіки, що є пріоритетом для України, додала спікерка. Існують резерви й у зменшенні витрат палива на електростанціях. «Витрати умовного палива на наших ТЕС становлять у середньому 400 грамів на один кіловат виробленої енергії. Цей показник майже вдвічі більший, ніж на модернізованих станціях теплової генерації. Чому такі перевитрати палива? Тому що старі ТЕС виконують невластиву для них функцію з маневрування».
Для підвищення стабільності енергетичної системи потрібно споруджувати нові маневрові потужності.
«Тому сьогодні нам потрібно направляти увагу на проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності. Міністерство енергетики такий порядок розробило, ми вдосконалюємо його для спрощення проведення таких конкурсів. І я розраховую, що найближчим часом такий документ буде прийнятий, а з наступного року ми матимемо можливість разом із системним оператором НЕК Укренерго оголосити конкурс на будівництво нової генеруючої потужності. Це дозволить як еволюційно заміщувати застарілі теплові електростанції, так і в подальшому інтегрувати зелену генерацію в нашу енергосистему», – підкреслила Ольга Буславець.
Вебінар було проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», яку Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є забезпечення прозорості та технічної грамотності у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з енергетичними реформами, та сприяння посиленню енергетичної безпеки України шляхом ефективної комунікації.