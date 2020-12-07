На Запоріжчині запрацював філіал ГО, яка захищає інтереси родин АТО/ООС

ГО “Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО” відкриває новий структурний підрозділ в смт Веселе Запорізької області.
Громадська організація займається відстоюванням інтересів матерів, жінок та дітей військових. Зокрема, надає сталу допомогу матерям та вдовам загиблих воїнів, психологічну підтримку. Консультує з приводу доступних соціальних пільг та гарантій. Допомагає сім’ям бійців АТО/ООС отримати земельні ділянки. Проводить різноманітні освітні та соціально-культурні проєкти й заходи.
Крім того, Об’єднання реалізує програму допомоги «рівний-рівному». У цій програмі жінки з родин бійців АТО/ООС діляться своїм досвідом, зустрічаються з представниками соціального захисту, місцевої влади, обговорюють наявні проблеми та методи їх вирішення.
Офіс нового осередку знаходиться на вул. Молодіжній, 3 у смт Веселе, Запорізькій області. Працює осередок у будні дні з 9.00 до 18.00.