Останнім часом багато людей цікавляться питаннями про вартість газу і можливість зміни постачальника газу.
Ми вирішили розписати відповіді.
Особливо ця інформація важлива для мешканців, що мають автономне газове опалення, бо споживають вони на порядок більше газу.
В Україні менше року, як запрацював ринок газу і у кожного споживача є можливість змінити постачальника газу.
У нас всіх зараз два договори з окремими двома компаніями : компанія, що продає газ, як товар (ТОВ Запоріжгаз Збут) і компанія, що доставляє товар до споживача (Оператор ГРМ – Запоріжгаз). Змінити можна лише продавця товару!
ВАРТІСТЬ
Вартість газу кожного місяця змінюється. Але і кожного місяця можна змінювати компанію наприклад вартість за куб газу (як товару) у грудні у ТОВ “Запоріжгаз Збут” 8.96 грн, у Нафтогазу – 6.33 грн, у компанії з найнижчою пропозицією 5.95 грн. Ознайомитися зі всіма пропозиціями тут https://bit.ly/37BHiaX
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ПІДВОДНІ КАМЕНІ
У кожної компанії свої умови договору, хтось продає по низькій ціні по передплаті на місяць наперед, хтось на сезон на перед, хтось по факту використаного газу за минулий місяць.
Для тих споживачів, хто працює по передплаті, необхідно буде замовляти обсяги газу, при цьому вартість газу фіксується, але якщо спожили більше замовленого об’єму, то прийдеться оплатити за ринковою ціною поточного місяця.
Власне по цим питанням рекомендація одна – УВАЖНО знайомтеся з умовами договору який підписуєте!
З умовами деяких компаній можна попередньо ознайомитися тут https://bit.ly/2VHyJpu