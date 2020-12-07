Регіональний марафон «AQUA FARMING-2020»: корисні ідеї для розвитку рибного бізнесу

8 грудня стартує Регіональний онлайн-марафон «AQUA FARMING-2020» (Запоріжжя-Миколаїв-Одеса). Про можливості водного фермерства, нові ідеї для створення бізнесу у рибній галузі говоримо з науковцями, підприємцями, аналітиками.
Співорганізатор заходу – Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, заснований на базі Запорізької торгово-промислової палати запрошує до участі власників та керівників бізнесу, що працюють у сфері водного фермерства, а також всіх підприємців, зацікавлених у відкритті бізнесу в галузі аквакультури.
9 грудня до дискусії долучаться експерти Інституту рибного господарства і екології моря (м. Бердянськ). Це єдина в Україні наукова установа, що забезпечує комплексні рибогосподарські дослідження для Азовського та Чорного морів. В Інституті діє єдина в системі управління Держрибагентства лабораторія генетичних досліджень риб.
Зокрема, у програмі конференції заплановані виступи директора Інституту рибного господарства та екології моря, кандидата біологічних наук Леоніда Ізергіна, заступника директора з наукової роботи, кандидата біологічних наук Костянтина Дем’яненка.
Практичним досвідом і амбітними проєктами поділиться директор ТОВ «Акваферма «Тилігул» Любомир Гайдамака. Підприємець зазначає:
«Я твердо вірю в майбутнє аквакультури в нашій країні. І не тільки вірю, але кожного дня працюю над тим, аби все-таки показати, що зміни в цій області можливі. Тому я вже кілька років працюю над реалізацією проєкту, котрий дасть можливість для активного розвитку наших південних областей: будівництво господарства повного циклу по вирощуванню білоногої креветки ваннамей. Ми матимемо всі можливості для успішної реалізації цього проєкту в Миколаївській області: інкубатор (посадковий матеріал), товарне вирощування до 300 тонн на рік на першому етапі, переробний, комбікормовий цехи. Дане підприємство буде виступати в якості аквакультурного хаба, де фермери з південних регіонів матимуть можливість отримати посадковий матеріал, корми, здати на переробку вирощену продукцію, а також навчитися технології вирощування».
Також до уваги учасників конференції – такі практичні кейси:
- Інтерактивна економіко-географічна карта можливостей водного фермерства півдня України AQUAMAP, що допоможе обрати місце для створення акваферми та визначити аквакультури, придатні для вирощування на обраному водному об’єкті.
- Аналітичне дослідження «Аквафармінг в Україні. Стан та перспективи».
- Готовий чек-ліст з відкриття та запуску акваферми в Україні, включаючи порядок, способи подання та одержання необхідних дозвільних документів.
- Практичні поради від найбільший гравців ринку аквакультури в Україні.
- Готові технічні рішення щодо проектування та експлуатації УЗВ.
- Рекомендації щодо обладнання та технологій вирощування аквакультур.
- Профільна аналітика та актуальна інформація ринку рибної продукції та аквакультур, що дозволить підприємцям бути в курсі щодо можливостей росту та розвитку їх бізнесу.
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА для учасників, які заповнять аплікаційну форму та отримають підтвердження від організаторів. Захід організований за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business.
Конференція проходить в рамках щорічного засідання Європейської морської спільноти European Maritime Day (EMD).
Заповнити аплікаційну форму на участь у марафоні можна за посиланням: https://form.jotform.com/203302711542340
Детальніше:
Тел.: +38 (050) 484 11 97; email: zaporizhzhia@bisc.org.ua