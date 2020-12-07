Сплата податків з депозитних процентів запорізьких вкладників зросла майже на мільйон

У січні-листопаді з процентів депозитних банківських рахунків запоріжців до державного бюджету було сплачено 50 мільйонів 570 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб (без даних великих платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС), що на 979 тисяч більше порівняно з січнем-листопадом минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Лише у листопаді держбюджет отримав 4,2 мільйона гривень.
З початку року фінансові установи м. Запоріжжя спрямували до державної казни 48,4 мільйона, мелітопольські та веселівські – 765 тисяч, бердянські та приморські – 665 тисяч, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 200 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 146 тисяч, вільнянські та новомиколаївські – 107 тисяч тощо.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках, кредитних спілках складає 18 відсотків. Відповідно до статті 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не подаються до контролюючого органу і залишаються конфіденційними.
Головне управління ДПС у Запорізькій області