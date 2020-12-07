У Міненерго сподіваються на прийняття закону про фонд декарбонізації

Створення Фонду декарбонізації дозволить зменшити «вуглецевий слід» української продукції, поліпшити стан навколишнього середовища і зробити українські товари більш конкурентоздатними на зовнішніх ринках. Про це розповіла перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець у четвер, 3 грудня, під час вебінару для журналістів «Роль енергоефективності в досягненні енергетичної незалежності України». Вебінар був організований Національною спілкою журналістів України за підтримки USAID Проєкт енергетичної безпеки.
У рамках реалізації Європейського зеленого курсу (European Green Deal) запроваджується так званий «вуглецевий податок», яким обкладатиметься вся імпортна продукція, виробництво якої пов’язане з викидами вуглецевого газу в атмосферу, зазначила перша заступниця міністра.
«Україна не може стояти осторонь і не прораховувати ті ризики, які на нас можуть очікувати. Ми маємо розуміти, що якщо не вживатимемо додаткових заходів, то втрачатимемо ринки збуту своїх товарів і послуг. Тому міністерство ініціювало ще один інструмент, який дозволить нам рухатися в напрямку декарбонізації, зниження вуглецевого сліду в українських товарах, – це Фонд декарбонізації», – сказала Ольга Буславець.
Законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження державного фонду декарбонізації» № 4347 поданий народним депутатом України Юрієм Камельчуком у листопаді 2020 року. Законопроєкт передбачає створення спеціального фонду Державного бюджету, який наповнюватиметься за рахунок податків на викиди СО2.
«Сьогодні цей податок становить 10 гривень за тонну викидів. Якщо ми підвищуємо податок до 30 гривень за тонну, то матимемо ресурс до 2 мільярдів гривень», – пояснила Ольга Буславець. Зібрані кошти розподілятимуться таким чином: 50 відсотків – на екологічні заходи за рахунок загального фонду Держбюджету, 50 відсотків – до Фонду декарбонізації. Із фонду фінансуватимуться заходи, спрямовані на зниження викидів до атмосфери.
«Впевнена, що закон буде прийнятий і у нас такий інструмент буде. Підприємства будуть вмотивовані, вони знатимуть, що матимуть ресурс, який може бути використаний для оптимізації технологічного процесу. Це доведений ефект, і гадаю, цей інструмент ми маємо використовувати», – наголосила перша заступниця міністра.
Вебінар було проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», яку Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є забезпечення прозорості та технічної грамотності у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з енергетичними реформами, та сприяння посиленню енергетичної безпеки України шляхом ефективної комунікації.