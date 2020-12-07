Заради здорових і радісних школярів

Заради здорових і радісних школярів

Молочанська школа-інтернат в минулому році долучилася до проекту «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів»  і вже  увійшла в ТОП-50 кращих шкіл України.

Участь  навчального закладу у  проекті посприяла зміцненню здоров`я школярів, покращила їх емоційний стан, ще більше згуртувала нашу дружню шкільну родину, залучила до співпраці батьків та громадськість.

Саме тому в цьому році ми знову в улюбленому проекті, де змагаються майже 500 шкіл і вже пройшли два Челенджа.

Заходьте до нас на Facebook у групу «Молочанська школа-інтернат», вболівайте за нас та приєднуйтесь до нас та проекту «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів».

Педколектив Молочанської школи-інтернату

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