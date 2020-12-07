Молочанська школа-інтернат в минулому році долучилася до проекту «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» і вже увійшла в ТОП-50 кращих шкіл України.
Участь навчального закладу у проекті посприяла зміцненню здоров`я школярів, покращила їх емоційний стан, ще більше згуртувала нашу дружню шкільну родину, залучила до співпраці батьків та громадськість.
Саме тому в цьому році ми знову в улюбленому проекті, де змагаються майже 500 шкіл і вже пройшли два Челенджа.
Заходьте до нас на Facebook у групу «Молочанська школа-інтернат», вболівайте за нас та приєднуйтесь до нас та проекту «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів».
Педколектив Молочанської школи-інтернату