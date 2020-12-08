10 грудня на «Телефоні довіри» розкажуть, що робити на самоізоляції

В четвер, 10 грудня, з 15:00 до 17:00 на міському «Телефоні Довіри» відбудеться «гаряча лінія» за участю практичного психолога відділу соціальної роботи Вознесенівського району Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Що робити, якщо ти на самоізоляції?».
З означених питань можна звертатися за стаціонарним телефоном 228-15-84 та номерами мобільних операторів:
- 066-313-15-84
- 067-515-15-84
- 073-515-15-84.
Розмова сплачується згідно з умовами тарифного пакету, переважно безкоштовно в межах мережі.
Або онлайн:
- Skype: Dovira1584
- Facebook: Телефон Довіра
- Viber/WhatsApp/Telegram: 067-515-15-84.