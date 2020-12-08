10 грудня на «Телефоні довіри» розкажуть, що робити на самоізоляції

10 грудня на «Телефоні довіри» розкажуть, що робити на самоізоляції

В четвер, 10 грудня, з 15:00 до 17:00 на міському «Телефоні  Довіри» відбудеться «гаряча лінія» за участю практичного психолога відділу соціальної роботи Вознесенівського району Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Що робити, якщо ти на самоізоляції?».

З означених питань можна звертатися за стаціонарним телефоном 228-15-84 та номерами мобільних операторів:

  • 066-313-15-84
  • 067-515-15-84
  • 073-515-15-84.

Розмова сплачується згідно з умовами тарифного пакету, переважно безкоштовно в межах мережі.

Або онлайн:

  • Skype: Dovira1584
  • Facebook: Телефон Довіра
  • Viber/WhatsApp/Telegram: 067-515-15-84.

 
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