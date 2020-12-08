На честь Дня місцевого самоврядування, який відзначається в Україні щорічно 7 грудня, Агенція регіональних інціатив запросила голів територіальних громад, представників Асоціації громад Запорізької області та органів влади до круглого столу за темою: «Перспективи децентралізації у Запорізькому регіоні: досягнення, проблеми та стратегії розвитку».
«Дуже значущим був 2020 рік як для України в цілому, так і для Запоріжжя окремо, де були створені 67 об’єднаних громад та були створені 5 укрупнених районів. Вибори у жовтні вже відбувалися на новій територіальній основі. Більшість громад уже провели перші сесії та розпочали роботу в новому форматі, – доповіла зінаїда Бойко, керівниця апарату Запорізької обласної державної адміністрації, – Громади навчилися працювати з власними бюджетами, залучати інвесторів, реалізовувати спільні проекти та змінювати на краще власну інфраструктуру. Є багато прикладів успішних проектів у різних громадах, але є ї спільна проблема- не вистачає законодавчої бази, яка підкріпить дії громад та розмежує повноваження громад та органів виконавчої влади».
ігор гнатуша, голова Комиш-Зорянської селищної ради, голова Асоціації громад Запорізької області підкреслив: «Кожна громада, яка налічує від п’яти тисяч до кілька десятків тисяч мешканців, вибирає власну стратегію розвитку. Нажаль тільки за бюджетні кошти ці програми неможливо реалізувати. Тому вже декілька років всі громади залучають еврогранти, які успішно засвоюють».
олег кузьменко, виконавчий директор Асоціації громад Запорізької області, розповів, що розпочата в 2015 році модель децентралізації не в повній мірі копіює європейську модель, але застосовує успішні європейські практики. Дуже важливо дотримуватися балансу між наданими повноваженнями та зоною відповідальності громад. Створено Раду голів територіальних громад, орган у якому голови зможуть обмінюватися позитивним досвідом та переймати результативні практики інших громад.
Яскравим прикладом ефективної співпраці з інвесторами є Широківська громада, керуюча справами якої ЛАРИСА ГОЛОВАНЬ розповіла про стратегію розвитку громади. На старті децентралізації проводили громадські слухання та обговорення для визначення стратегічних цілей та мети, визначили поле гравців, створили «Агенцію розвитку громади», завдяки чому громада вже досягла вражаючих темпів розвитку та продовжує покращувати життя мешканців. Єдине, що викликає занепокоєння – законодавча база держави не встигає за практичною діяльністю громад.
юрій карапетян, голова Комишуваської селищної ради, розповів про Стратегію розвитку, завдяки виконанню якої був збудований стадіон та створена юнацька спортивна школа, відремонтована та оснащена амбулаторія, придбані чотири автівки для невідкладної допомоги та інше.
АЛІСА МАКАРІХІНА, експертка з імплементації реформи системи охорони здоров’я, консультантка міжнародних проєктів, звернула увагу, що дуже важливо зі сторони держави мати чітку фінансову стратегію на декілька років наперед, це дозволить сформувати місцеву стратегію громад. Якщо в держави немає «правил гри» – стратегія розвитку, навіть при залучені еврогрантів, не спрацює.
Експерти круглого столу підкреслили, шо кожне свято – це можливість не тільки привітати один одного та подякувати спеціалістам за плідну роботу, але й підбити підсумки, оцінити результати праці та побудувати плани на майбутнє. На сьогодні громади беруть на себе багато функцій, в тому числі і державних. Для того, щоб громади були насправді спроможними повинні бути економічні гарантії, підкріплені державними коштами.