За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 278 мільйонів

У січні-листопаді до бюджетів усіх рівнів надійшло 278 мільйонів гривень екологічного податку (без даних великих підприємств, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державної скарбниці запорізькі компанії спрямували 149 мільйонів 600 тисяч, до спецфонду місцевих бюджетів – 128 мільйонів 400 тисяч.
Найбільші суми перерахували суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 221,5 мільйона, Запорізького району – 28,8 мільйона, м. Запоріжжя – 10,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,9 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,6 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 2,3 мільйона тощо.
Усього на території регіону зареєстровано близько 2,9 тисячі підприємств-забруднювачів довкілля. Вони здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області