Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №48 від 10.12.20

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №48 від 10.12.20

Друзі! У четвер, 10 грудня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Відкрита передплата на перше півріччя 2021 року. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про творчий  проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

Нинішній наш випуск виходить  напередодні Міжнародного дня  прав людини.

Після закінчення Другої світової війни у спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях,  і Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року була ухвалена Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини.

У цей День прав людини, 10 грудня, ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції,  ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.

Також ми розкажемо про таке:

У Бердянську підприємців звільнили від сплати єдиного податку через карантин вихідного дня. Подробиці у нашій традиційній рубриці «Події.Факти.Коментарі».

А ще  ми інформуємо своїх читачів про  наступне.

 У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.

Піднімаємо й   важливі соціальні проблеми.

Зокрема, з’ясуємо, чи реально жителям Запорізької області отримати компенсацію за лікування від  коронавірусу.

Згадаємо видатних особистостей нашого краю –  сучасників.

Нині в нашій рубриці «Духовність» розкажемо про  вчорашнього  військового капелана, а нині – єпископа Харківсько-Запорізької дієцезії Павла Гончарука.

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Непокаране зло нікуди не зникає, воно обов’язково повертається, хай і через покоління, зухвалим і розжирілим, впевненим у своїй безкарності. Роздуми на цю тему  української письменниці і філософині Оксани Забужко читайте у нашій традиційній рубриці «Думки вголос»

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Власникам землі варто потурбуватися про належне оформлення документів. Читайте порадизаступниці Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Оніщук у нашій рубриці «так живемо».

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

 Нове українське кіно. Прем’єри грудня. Про   фільми, на які слід чекати цього місяця, читайте у нашій рубриці «Кіносеанс».

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю  про  …унікальну рокіровку пам’ятників. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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