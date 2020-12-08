Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №48 від 10.12.20

Друзі! У четвер, 10 грудня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Відкрита передплата на перше півріччя 2021 року. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Міжнародного дня прав людини.
Після закінчення Другої світової війни у спробі усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях, і Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року була ухвалена Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини.
У цей День прав людини, 10 грудня, ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції, ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.
Також ми розкажемо про таке:
У Бердянську підприємців звільнили від сплати єдиного податку через карантин вихідного дня. Подробиці у нашій традиційній рубриці «Події.Факти.Коментарі».
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Зокрема, з’ясуємо, чи реально жителям Запорізької області отримати компенсацію за лікування від коронавірусу.
Згадаємо видатних особистостей нашого краю – сучасників.
Нині в нашій рубриці «Духовність» розкажемо про вчорашнього військового капелана, а нині – єпископа Харківсько-Запорізької дієцезії Павла Гончарука.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Непокаране зло нікуди не зникає, воно обов’язково повертається, хай і через покоління, зухвалим і розжирілим, впевненим у своїй безкарності. Роздуми на цю тему української письменниці і філософині Оксани Забужко читайте у нашій традиційній рубриці «Думки вголос»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Власникам землі варто потурбуватися про належне оформлення документів. Читайте порадизаступниці Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Оніщук у нашій рубриці «так живемо».
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Нове українське кіно. Прем’єри грудня. Про фільми, на які слід чекати цього місяця, читайте у нашій рубриці «Кіносеанс».
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про …унікальну рокіровку пам’ятників. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.