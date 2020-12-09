“Фармак” та група ангельських інвесторів проінвестує в 2 MedTech стартапи близько $500K

У лютому цього року акселераційний хаб Sector Х на базі UNIT.City оголосив про відкриття 3-ех треків (MedTech, Logistics і BeautyTech) з сильними корпоративними партнерами: фармацевтичним гігантом “Фармак”, топовим гравцем роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою “Фокстрот” і лідером індустрії краси – компанією L’Oréal. Компанії 11 місяців працювали зі стартапами на треках, стартапи проходили акселераційну програму і ось що вийшло.
“Фармак” підписав договір про співпрацю з двома стартапами. І це один з перших в Україні кейсів, коли корпорація буде офіційно інвестувати в стартапи.
Bicovery (ФАУНДЕР: Володимир Тутов, Олександр Шарко)
Стартап Bicovery отримав від групи “Фармак” $ 50K і ще $ 30K від ангельських інвесторів цієї компанії.
Це екосистема з web і мобільними додатками, допомагає людині з біполярним розладом, його близьким і лікарям мати більш повну інформацію про динаміку хвороби; отримувати попередження про потенційні маніакальні або депресивні епізоди, вимірювати ефективність мед.препаратів і процедур; зменшити вартість і збільшити системність лікування; підвищити якість життя хворого і його близьких.
Як це працює?
За допомогою технік машинного навчання і детермінованого аналізу Bicovery моніторить психічний і фізичний стан людини з біполярним розладом в реальному часі.
90% аналізу Bicovery побудовані на відстеженні актуальною поведінкової інформації зібраної з безлічі джерел:
- Дані з будь-яких натільних пристроїв
- Аналіз сну
- Дзвінки та соціальні мережі
- Динаміка набору тексту і кількість помилок
- Графік харчування
- Геопозіція
- Опитування
- Когнітивні гри
Bicovery скорочує витрати на лікування людини з біполярним розладом на 10-30%, значно зменшує кількість візитів до лікаря, знижує необхідність амбулаторного лікування та прискорює процес підбору ефективних препаратів для конкретного пацієнта.
ComeBack Mobility
Стартап ComeBack Mobility отримає перший транш $ 100K від Групи “Фармак” і $30 від ангелів з цієї компанії, і ще $ 150K команда отримає після виконання KPI. Ще в процес переговорів підключилися партнери “Фармак” і також допомогли дозаповнити раунд: представник французької компанії Undisputed Paris SAS Frédéric Delfosse – $ 40K, а також Дмитро і Оксана Томчук – $ 75. Вся сума інвестицій становить $ 395K.
ComeBack Mobility (ФАУНДЕР: Попов Ілля, Кофаундер Ліза Воронкова)
– розумні насадки на милиці, для контролю навантаження при реабілітації захворювань і пошкоджень нижніх кінцівок
Як це працює?
Під час ходи на милицях дані про навантаження на хвору ногу і кількість кроків надходить на мобільний телефон пацієнта. Дані порівнюються з програмою реабілітації і трансформуються в рекомендації пацієнтові. Пацієнт коригує навантаження на хвору ногу відповідно до рекомендацій, відзначаючи в додатку при цьому свої больові відчуття. Лікар дистанційно спостерігає за поступовим збільшенням навантаження і больовим порогом пацієнта. У разі необхідності коригує програму реабілітації.
«Ми почали працювати з Sector X задля широти задуму, та задля синергії між індустрією і творчістю, яка дозволить знайти нові і затребувані рішення для лікарів, провізорів, пацієнтів, щоб поліпшити якість життя і збільшити її тривалість. Це тільки початок, будуть і інші стартапи. Для нас цікаві напрямки на стику просунутої експрес-діагностики, цифрової медицини, інтерактивної залученості пацієнта, дозволяють діагностувати і прогнозувати можливі проблеми зі здоров’ям. А якщо вони виявлені, то за допомогою біомедичних і обчислювальних технологій визначати причини і рекомендувати рішення виявлених проблем. Ми готові інвестувати в зростання цих стартапів, брати участь в їх розвитку до рівня успішного бізнесу », – зазначив Андрій Гой, технічний директор ”Фармак“.
Всього “Фармак” поспілкувався з більш ніж 30ма стартапами за 11 місяців, а заявок на MedTech було більше 60-ти.