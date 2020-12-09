Оподаткування земель додало запорізьким місцевим скарбницям майже мільярд гривень

За 11 місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 976 мільйонів гривень плати за землю (не враховуючи показники великих платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, 746 мільйонів зі сплаченої суми забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи, 230 мільйонів – фізичні особи.
З початку року до міської казни Запоріжжя було спрямовано 319,4 мільйона гривень плати за землю. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські власники і орендарі земель сплатили до бюджетів 120 мільйонів, мелітопольські та веселівські – 95,3 мільйона, бердянські та приморські – 86,4 мільйона, якимівські та приазовські – 73 мільйони, пологівські, більмацькі та розівські – 66,8 мільйона, василівські та михайлівські – 56,8 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 51,7 мільйона, токмацькі та чернігівські – 50,4 мільйона тощо.
Керівник податкової служби області наголосив, що плата за землю сформувала майже 11 відсотків загальних доходів місцевих скарбниць. Під час адміністрування платежу фахівці служби проводять роз’яснювальну роботу із землекористувачами стосовно добровільного і повного декларування орендної плати. Також податківці разом із представниками місцевої влади виявляють осіб, які незаконно користуються землею, залучають до оподаткування нових платників земельного податку і орендної плати, вживають заходи щодо погашення податкового боргу та укладанню додаткових угод до діючих договорів оренди.
Усього в регіоні нараховується 9185 платників-юридичних осіб та 3642 фізичні особи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області