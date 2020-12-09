Увага! Розпочато соціальну підтримку суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних заходів

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ! Якщо на Вашому підприємстві скорочується тривалість робочого часу працівників, у тому числі через простій, після впровадження карантинних обмежень, ви маєте змогу звернутися до центру зайнятості за своїм місцезнаходженням, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, та отримати одноразову матеріальну допомогу для виплати її працівникам. Розмір одноразової матеріальної допомоги визначатиметься пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, та не може перевищувати 8000 гривень на одного працівника. Такі виплати передбачені Законом № 1071-ІХ від 04.12.2020 р. «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2».
Для отримання одноразової матеріальної допомоги юридична особа за своїм місцезнаходженням надає до центру зайнятості заяву встановленої форми, копію наказу про скорочення або можливе скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів та копію відомості про найманих працівників, робочий час яких скорочено.
За більш детальною інформацією звертайтесь до фахівців центрів зайнятості та філій. Адресу та номера телефонів можна обрати за посиланням
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47