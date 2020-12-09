Запорізька обласна філармонія: шість кроків на шляху до досконалості

Шість років – це багато чи мало? Для історії – мить, у звичному нам повсякденному відліку все залежить від того, скільки зроблено, що вмістилося в цей період часу. А от для Ірини Конаревої цей відрізок часу вмістив у собі ціле життя – не тільки її власне, але й великого творчого колективу. Шість років тому Ірина Едуардівна стала генеральною директоркою Запорізької обласної філармонії і робота стала основним змістом її такого нелегкого, але прекрасного і творчого буття.
Заслужений працівник культури України, член Національної спілки театральних діячів України, володар Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття», віце-президент громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас», кавалер Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня – це все про очільницю нашої обласної філармонії Ірину Конареву. Сьогодні вона – моя співрозмовниця.
– Кроки на шляху до досконалості завжди напружені, сповнені пошуку, вирішення безлічі проблем, малих і великих досягнень. Адже Запорізька обласна філармонія давно і цілком заслужено стала творчим брендом нашої області. Чи не так, Ірино Едуардівно?
–Безумовно! Водночас, такий високий статус багато до чого зобов’язує і мене, як керівника, і весь наш великий творчий колектив філармонії. Запорізька обласна філармонія має славну історію і прекрасні музичні традиції, які ми гідно продовжуємо і розвиваємо. Концертний зал імені Глінки – концертна площадка з унікальною акустикою. Сама споруда привертає увагу архітектурною витонченістю, внутрішнім магнетизмом, духовною наповненістю, що сповна відповідає її культурно – мистецькому призначенню. Особливо приємно відзначати, що наша глядацька аудиторія постійно поповнюється, на концерти все частіше приходять сім’ями або виробничими колективами, а до класичної музики, яка є основою репертуару філармонії, активно долучається молодь. Враховуючи, що з 2010 року будівля концертного залу імені Глінки знаходиться у стані реконструкції, Запорізька філармонія все ж не припиняє активну творчу діяльность та обслуговує глядачів. З початку року проведено вже 140 концертних заходів, обслуговано 20,0 тис. глядачів, хоча до пандемії налічувалось понад 100 тис.
Кожен концертний сезон має свою особливість і неповторність. Однак, незмінними залишаються пріоритети: серйозна музика, просвітницька діяльність, відродження культурних традицій та мистецьких перлин козацького краю, виконання творів різних стильових напрямків і національних композиторських шкіл. Це завжди було головним кредо для усіх поколінь музикантів філармонії. Максимально залучається інтелектуальний потенціал відомих майстрів мистецтв сучасності, створюються спільні мистецькі проекти з національними та державними закладами, проводяться всеукраїнські та міжнародні фестивально-конкурсні заходи, здійснюються гастрольні концерти в Україні та за її межами.
До вступу в дію цьогорічних карантинних обмежень академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді, академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” під керуванням заслуженого діяча мистецтв України Лілії Гринь та артисти обласної філармонії здійснили гастрольні виїзди населеними пунктами області та містами України: м. Северодонецьк, м. Дніпро, м. Мелітополь, с. Вознесенка Приазовського району, м. Дніпрорудне, смт. Михайлівка та інші. Відрадно, що поїздки здійснювались на новому автобусі “ASIA STAR”, який був придбаний саме для гастрольної діяльності.
У 2016 році ми започаткували цикл культурно-мистецьких заходів в рамках проекту “Філармонія-дітям”.Наші музиканти та солісти дарують юним глядачам нові сучасні концертні програми, які мають пізнавальне значення, популяризують світове вокальне і музичне мистецтво, шедеври української класики, сприяють духовному та естетичному вихованню дітей та молоді Запорізького краю.
І вже цього року наша філармонія започаткувала нову музичну рубрику «Мистецькі зустрічі у камерній залі». Щосереди артисти обласної філармонії запрошують шанувальників музики на живе спілкування з музикантами.
- Пандемія коронавірусу поставила перед колективом філармонії нові виклики: як організувати творчу та концертну діяльність, щоб і колектив працював і розвивався, і глядачі мали змогу зустрічатися з прекрасним. Адже досвіду організації такої роботи просто не було. Як вам вдалося впоратись з цим?
- Виключно завдяки дружній злагодженій роботі всіх разом і кожного на своєму місці. Всесвітня пандемія внесла значні корективи в життя, але, окрім розмов про захворювання та безпеку, є те, що об’єднало світ. І як показала міжнародна практика – це мистецтво. Наші митці проявили і самовідданість, і творчий пошук, і енергію. Пропонували свої ідеї, які підтримувались керівництвом і втілювались у роботі. І як результат, навіть у складних умовах пандемії філармонійна афіша залишається насиченою, а репертуарна палітра різноманітною.
Завдяки цьому ми започаткували новий мистецький проект «Філармонія – online!», над реалізацією якого плідно працювала команда професіоналів філармонії. Результат переглядів деяких роликів досяг майже 80 тисяч. Творчі колективи та солісти філармонії презентували глядачам концертні програми і мистецькі проекти на online-платформах та на офіційній сторінці у мережі “Фейсбук”.
Особливою популярністю в мережі інтернет користувались: концертна програма академічного симфонічного оркестру з неймовірним видовищем – яскравим лазерним шоу “Планети” Г. Холста; ландшафтне театралізоване дійство за мотивами опери С. Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм” академічного козацького ансамблю пісні і танцю “Запорожці”; під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Лілії Гринь, сольний концерт заслуженої артистки України Ілони Турчанінової “PIANO FOREVER”; концерти до Дня Європи, Дня вишиванки (понад 80 тис. переглядів), Дня народження Михайла Глінки, Дня захисту дітей (понад 15 тис. переглядів), Дня медичного працівника (понад 13 тис. переглядів), Дня Конституції України, пам’яті видатного композитора, Героя України Мирослава Скорика (понад 5 тис.) та інші.
До Дня Незалежності України було проведено пряму трансляцію святкового концерту академічного симфонічного оркестру обласної філармонії під керівництвом головного диригента, народного артиста України В’ячеслава Реді, у супроводі світлового шоу, з оглядового майданчика музею запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця», яка набрала рекордну кількість одночасних переглядів – понад 40 тис. користувачів!
- Особливою прикметою, новою родзинкою творчої діяльності мистецьких колективів філармонії за останні роки стали масштабні культурно-мистецькі проекти, які просто потрясли глядачів майстерністю і креативністю. Давайте згадаємо про них!
– Ви знаєте, кожна наша задумка, кожна така масштабна постановка відкривала щось нове, незнане до цього, і для самих митців, і, безумовно для наших глядачів. Ці проекти стали відкриттям нових граней творчості і таланту, і, без перебільшення, перлинами сучасного мистецтва: ландшафтні театралізовані дійства – за мотивами опери С. Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”, яке було презентоване на території історико – культурного комплексу «Запорозька Січ», на кінному театрі «Запорозькі козаки» та історико-культурному комплексі «700-літній Запорозький дуб», на сцені Співочого поля Печерського ландшафтного парку м. Києва та інші.
Всі культурно-мистецькі проекти Запорізької обласної філармонії – це справжній симбіоз всіх видів мистецтва і неповторної феєрії музики.
- Філармонія також широко відома надзвичайно цікавими і колоритними Міжнародними та Всеукраїнськими фестивально-конкурсними заходами.
– Так, серед них особливу популярність здобули – традиційний Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва “Акорди Хортиці”, і Всеукраїнський конкурс-фестиваль “Хортицький кобзар”, і започаткований кілька років тому Всеукраїнський фестиваль духовної музики “БЛАГОFEST”. На нашій сцені також були проведені знакові для країни міжнародні фестивальні заходи: “Французька весна в Україні” (2015 – 2019 роки), “Сьома Бахівська академія” (2018), “SeptemberМusicFest” (2018) та інші.
–З року в рік філармонія переконливо підтверджує статус головного осередку музичної культури області. В чому секрет такого успіху?
– Багаторічна плідна праця творчого колективу Запорізької обласної філармонії щодо збереження кращих мистецьких традицій, розвитку креативних індустрій, впровадження новітніх технологій у культурну сферу є яскравим прикладом відданого служіння національній культурі.
У нас працює прекрасний професійний творчий колектив однодумців, де кожен відданий своїй справі. Вирішенням організаційних питань займається директор-розпорядник Тетяна Тіліс, адміністративно-концертну діяльність курирує заступник генерального директора Світлана Івко, втіленням мистецьких ідей і музичних проектів займаються художній керівник академічного симфонічного оркестру, народний артист України В’ячеслав Редя, художній керівник академічного козацького ансамблю пісні і танцю “Запорожці”, заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь і творча команда артистів філармонії.
А ще, однією із запорук успіху філармонії, та й, мабуть, найголовнішою, є мудре і досвідчене керівництво генеральної директорки Ірини Конаревої. Працюючи на відповідальній посаді Ірина Едуардівна неодноразово доводила свою щиру любов до мистецтва, відданість справі і глибоку повагу до кожного артиста Запорізької філармонії!
Шлях до досконалості ще не пройдено, він – безмежний, біжить за горизонт, а любов і творчість до неї наближують і піднімають на самі високі щабелі мистецтва. Побажаймо ж успіхів на цьому шляху і митцям нашої обласної філармонії!
Валентина Бистрова