Запорізькі місцеві бюджети отримали 107 мільйонів гривень податку на прибуток

У січні-листопаді представники запорізького бізнесу сплатили до місцевих бюджетів 107 мільйонів гривень податку на прибуток (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у листопаді з прибутків приватних та комунальних підприємств і установ бюджети отримали майже 21 мільйон.
З початку року найбільші платежі перерахували суб’єкти господарювання обласного центру – 72,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 11 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 8,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 3,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 2,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,3 мільйона, Василівського і Михайлівського районів – 1,7 мільйона, Запорізького району – 1,6 мільйона тощо.
Усього в регіоні близько тисячі підприємств є платниками податку на прибуток. Базова ставка податку дорівнює 18 відсоткам, за ставками 15, 6 та 20 відсотків оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в Україні.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до районних, міських бюджетів та скарбниць об’єднаних територіальних громад.
Головне управління ДПС у Запорізькій області