Більше половини запитів на публічну інформацію запоріжці направляють онлайн

З початку року до податкової служби регіону за публічною інформацією звернулись 206 платників податків. Із загальної кількості 135 документів направлено електронною поштою.
Найбільше запитів надійшло від компаній, організацій та установ – 102, від громадян отримано 88 листів, від громадських об’єднань – 16, 30 – від інших органів виконавчої влади (як належному розпоряднику інформації).
Найчастіше запоріжці зверталися з проханням надати інформацію щодо відомостей про третіх осіб, стану надходження податків до бюджетів, сум нарахованих податків та інших податкових даних.
За результатами розгляду надано інформацію на 162 запити, у 37 випадках роз’яснено, що запитувані відомості належать до категорії з обмеженим доступом, три документи перенаправлено належному розпоряднику інформації, чотири заявники відмовились від поданих запитів.
Нагадаємо, запити на отримання публічної інформації можна направляти трьома способами на вибір:
– на поштову адресу: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (з приміткою на конверті “Публічна інформація”)
– факсом: (061) 219-05-15;
– на електронну адресу: zp.pubinfo@tax.gov.ua.
Форма подання запиту знаходиться за посиланням:
Головне управління ДПС у Запорізькій області