Надсилайте пропозиції до Стратегії розвитку туризму Запорізької області

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8 грудня в облдержадміністрації та у приміщенні Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки паралельно відбувалися оффлайн та онлайн засідання робочої групи з формування Стратегії розвитку туризму Запорізької області.
Над формуванням Стратегії працюють відомі науковці, зокрема доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету Євгеній Бортніков, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Класичного приватного університету Ірина Дашевська та професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Національного університету «Запорізька політехніка» Тетяна Шелеметьєва, доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів Бердянського державного педагогічного університет Яна Глазова, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету Катерина Леміш, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького Олеся Топалова, доцент кафедри науково-природничих дисциплін комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Юлія Юхновська.
Пропозиції, висловлені представниками туристичного бізнесу та громадськими активістами, акумулювали та надали також почесний голова громадської організації «Запорізька обласна туристична асоціація» Людмила Брацило, завідуюча науково-методичним відділом комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради Вікторія Водоп’ян, керівник Громадської організації «Дивосвіт» Інеса Носенко та інші.
Протягом дня робочою групою обговорювалися ключові напрямки та завдання у рамках розробки Стратегії розвитку туризму Запорізької області, напрацьовувалися заходи з реалізації.
Того ж дня в облдержадміністрації було підбито підсумки засідання робочої групи. Із заключним словом виступили заступник голови (стажування) облдержадміністрації Олександр Свистун та директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко. Олександр Свистун розповів про своє бачення Хортиці як унікального об’єкта туризму.
Робочою групою після плідної роботи визначені 4 ключові стратегічні та оперативні цілі до Стратегії розвитку туризму Запорізької області.
Перша – «Вдосконалення та розвиток туристично-рекреаційної та допоміжної інфраструктури» включає оперативні цілі:
Модернізація інфраструктури загального користування та створення спеціальної туристичної інфраструктури;
Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури регіону;
Розбудова річкової, морської туристичної інфраструктури регіону;
Створення сучасних територій відпочинку і рекреації.
Друга – «Розвиток людських ресурсів» включає оперативні цілі:
Створення системи регіональної економічної підтримки малого і середнього туристичного бізнесу, всієї сфери обслуговування Запорізької області;
Формування системи партнерства органів управління новостворених районів та ОТГ області з туристичним бізнесом;
Створення локальних професійних громадських об’єднань (ЛОТ) під егідою Національної туристичної організації України (НТОУ);
Забезпечення якості професійної підготовки кадрів туризму та сфери обслуговування.
Третя – «Формування та просування туристичних дестинацій Запорізької області» включає оперативні цілі:
Створення бази даних туристичних ресурсів Запорізької області на базі нового адміністративного устрою територій;
Формування туристичного бренда регіону та його маркетингового просування;
Промоція туристичних дестинацій, сформованих на основі провідних туристичних ресурсів («магнітів») при активній підтримці влади і працевлаштуванні місцевого населення у туристичній сфері;
Активізація та розвиток різних видів туризму: гастрономічного, винного, сільського, зеленого, санаторно-курортного тощо;
Розробка нових туристичних продуктів регіону, просування та їх популяризація.
Четверта – «Розбудова Національного заповідника «Хортиця» включає оперативні цілі:
Реконструкція інфраструктури – дороги, туалети, пішохідні та велосипедні доріжки;
Реконструкція старих та будівництво нових туристичних та меморіальних об’єктів – Музей історії запорозького козацтва, Музей судноплавства, скульптурні композиції;
Просування бренду «Хортиця» – як провідної символічної, історичної та природної цінності України;
Створення об’єктів супутньої туристичної інфраструктури – готелі, кав’ярні, навігація.
Того ж дня в облдержадміністрації було підбито підсумки роботи команди. Заступник голови (стажування) облдержадміністрації Олександр Свистун подякував учасникам за плідну роботу: «У підсумку ми маємо помітні результати. Все, що напрацьовано робочою групою, буде оформлено в єдиний документ Департаментом культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Але робота триває надалі. Стратегія потребує, звичайно, доопрацювань та доповнень».
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко також зазначив, що розпочато процес верифікації проєкту Стратегії розвитку туризму Запорізької області з громадянським суспільством, тому звернувся із проханням до науковців, представників громадськості та туристичного бізнесу, всіх зацікавлених: направляйте пропозиції до Стратегії на e-mail rez_ouk@ukr.net