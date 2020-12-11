За сприяння служби зайнятості протягом січня-листопада 2020 року більше 30 тис. осіб знайшли роботу

За січень-листопад 2020 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 60,1 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 6,4% більше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-листопада 2020 року 30,4 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 19,6 тис. безробітних. З початку року 458 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово,1,7 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 5,2 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 грудня 2020 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 18,7 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 грудня 2020 року становила 2372 одиниці. «Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, медсестри, електрогазозварники, електромонтери, токарі, вихователі, кухари, та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та менеджерів з відповідним досвідом роботи», – коментує ситуацію на ринку праці директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47