Запоріжці отримали від ОАЕ допомогу для боротьби із коронавірусом

Цього разу Агенція Регіональних ініціатив, у п’ятницю 11 грудня, зібрала експертів у просторі запорізької «Платформи спільних дій», щоб подякувати за надану Об’єднаними Арабськими Еміратами допомогу та обговорити питання міжнародної допомоги Україні в боротьбі з епідемією COVID.
Зустріч відбулася в комбінованому форматі, що дозволило запросити до круглого столу Мороко ВладиславА, директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, магомедалієвУ ірайсаТ, директора ГО «Запоріжжя. Платформа спільних дій», Хамдані НауфалЯ, голову Асоціації національних меншин Запорізької області та поспілкуватися он-лайн з МАДАМ АЛЬ КААБІ, дружиною Й.В. Надзвичайного і Повноважного Посла ОАЕ в Україні.
Також приєдналися онлайн РудаковА ІринА, перша заступниця Мелітопольського міського голови, Алавацька ІЯ, заступниця Приморського міського голови з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Зустріч почала Мадам Аль Каабі, яка повідомила, що гуманітарна роль сектора допомоги ОАЕ виходить за рамки відправки допомоги нужденним країнам; він передбачає координацію на найвищому рівні з відповідними міжнародними організаціями та спеціалізованими органами, особливо Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Світовою продовольчою програмою, а також допомогу в доставці медичних і продовольчих товарів в деякі країни, зміцнюючи потенціал цих організацій для виходу на найбільші міжнародні організації у всіх частинах світу і вносити свій вклад в забезпечення необхідними медикаментами. Міжнародний центр в Дубаї обробив понад 132 відправлень допомоги в більш ніж 100 країн, що становить понад 80 відсотків розподілу засобів індивідуального захисту по всьому світу.
Україна теж отримала від Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) в рамках домовленостей про медичну допомогу партію гуманітарної допомоги у вигляді захисних масок для українських державних установ, навчальних закладів, лікарень і благодійних організацій та майже 1,5 мільйона експрес-тестів на ковід-19 нового типу SARS-CoV-2.
ОАЕ також вимушені пристосовуватися до існування в умовах пандемії. Тому уряд країни прийняв ряд заходів для підготовки до майбутнього і для боротьби з наслідками пандемії Covid-19, включаючи перегляд структури та розміру уряду, можливість злиття міністерств і реорганізацію органів влади, а також створення більш раціональної системи управління, гнучкий і швидкий уряд, щоб йти в ногу з новими і різноманітними національними пріоритетами.
Нажаль, навіть така грандіозна подія, як Dubai Expo 2020 була відкладена на наступний рік, так як здоров’я і безпека всіх учасників Expo 2020 залишається головним пріоритетом для країни. «Сподіваємось, що цей перенос дозволить країнам-учасникам World Expo зосередитися на спільному бажанні сформулювати нове мислення для пошуку рішень найбільш нагальних проблем» – завершила свою промову Мадам Аль Каабі та побажала присутнім здоров’я та безпечного оточення.
Владислав Мороко підкреслив: «Ми постали перед проблемою виживання та мені дуже приємно, що світова спільнота не залишає Україну поза увагою та всіляко їй допомагає. Нам дуже потрібні саме тести для визначення дійсної кількості хворих та вчасного реагування та лікування».
Науфаль Хамдані розповів, як саме проходить отримання та розподіл допомоги в Запоріжжі та регіоні. Сумісно з колегами вони вже доправили до лікарень міста 2500 тестів та масок. З наступної неділі другим траншем відповідна кількість масок та тестів буде розподілена між містами Запорізької області, представники яких теж були присутні онлайн на круглому столі.
Представники Мелітопольської та Приморської адміністрацій виразили занепокоєння ситуацією з COVID в областях, яка має дуже нестабільний характер та, нажаль, входить до червоної зони. Тому допомога у вигляді масок та експрес тестів є надзвичайно важливою та вчасною.
«Задовго да пандемії ми назвали свій простір: Платформа спільних дій, тому що знали, що краще – це коли разом. Ми впевнені, що можна досягти любої мети, якщо об’єднати зусилля» – впевнена Ірайсат Магомедалієва.
Цивілізація подолає COVID, а нам залишиться неоціненний досвід міжнародної співпраці, який ми направимо не тільки на порятунок один одного, але й на спільний розвиток.