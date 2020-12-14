Напередодні зимових канікул та введення локдауну Агенція регіональних ініціатив провела пресконференцію для висвітлення теми: «Шкільне навчання дітей в умовах пандемії: запобіжні заходи, обмеження, прогнози».
У конференції прийняли участь: ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА КРЕМЕНЕЦЬКА, психолог КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради, ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ МАЙОРОВ, директор Запорізького академічного ліцею № 23 Запорізької міської ради Запорізької області, ОКСАНА ВІКТОРІВНА КОЛЕСНІК, заступник директора з НВР Запорізької гімназії № 31 Запорізької міської ради Запорізької області.
Рішенням Запорізької міської ради шкільним закладам було надано право самостійно вирішувати та визначати формат навчання в залежності від кількості захворювань серед учасників освітнього процесу, технічних можливостей шкіл та запиту батьків школярів.
Директор Запорізького академічного ліцею № 23 Володимир Майоров розповів, що в ліцеї вони почали підготовку до визначення формату навчання заздалегідь: батькам було запропоновано заповнити спеціальні google-форми, які визначили, що майже 80% віддають перевагу дистанційній формі навчання, 19% – хочуть, аби їх діти навчалися очно, а 1% – прагне спробувати формат «сімейного навчання». На сьогодні в ліцеї впроваджена модель, яка дозволяє частині класів застосовувати виключно дистанційне навчання, а іншій частині класів працювати в змішаному форматі. При цьому навіть змішаний формат може бути як класичним (тобто учні частину тижня навчаються дома, а частину у школі) так і змішано-дистанційним (коли відбувається розподіл на групи очно-дистанційного навчання учнів серед класу). Модель добре працює, але і її можна вдосконалити за рахунок додаткових технічних засобів на кшталт працюючих у режимі он-лайн камер та моніторів, які дозволять вчителю одночасно працювати як з учнями в класі, так і з учнями, які знаходяться вдома.
Як організоване навчання в гімназії зі спеціалізацією на іноземних мовах та чи можна вчити англійську он-лайн розповіла заступник директора з НВР Запорізької гімназії № 31 Оксана Колеснік. Виявилось, що платформа zoom дуже добре відповідає формату навчання саме іноземним мовам – там є розподіл на групи та можливість працювати окремо, в парах та сесійному залі, демонструвати ролики, фільми, слайди та інше. І, взагалі, гімназія перейшла на он-лайн формат раніше за початок карантину, тому що це дуже зручний та ефективний інструмент навчання.
Психолог Любов Кременецька підкреслила важливість саме очного навчання для соціалізації дітей шкільного віку. Попри знаходження Запоріжжя у червоній зоні випадки захворювання серед дітей 1-4 класів дуже поодинокі.
Якщо розглядати дистанційний формат навчання, то виникають певні складнощі серед учасників процесу – діти повинні працювати самостійно та навчитися розподіляти свій час, батьки повинні контролювати як знаходження дитини на учбових платформах так і лімітувати проведений перед комп’ютером час, вчитель має опанувати багато нових форм навчання та освітніх платформ та паралельно заповнити купу он-лайн і паперової документації.
Фахівці передбачають, що в наступні роки тенденція к поєднанню та комбінуванню форматів навчання збережеться. Діджиталізація дозволила при значної економії часу членів освітнього процесу опанувати більший об’єм інформації та досягти більших результатів.
Коронавірус став значним поштовхом для всієї системи освіти, щоб перейти на новий рівень функціонування та опанувати нові методи та моделі освітнього процесу.