Виробник фальсифікованого сидру може опинитися за ґратами на шість років

Співробітники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури закінчили кримінальне провадження стосовно мешканця обласного центру, який упродовж 2019-2020 років незаконно виготовляв та реалізовував сидр.
Алкогольні напої вироблялися в кустарних умовах, з використанням різноманітних ароматизаторів та спирту під виглядом продукції підприємства-виробника іншого регіону.
Реалізація підакцизної продукції відбувалася шляхом введення в оману споживачів щодо її якості та небезпечності, у тому числі через власний сайт у мережі Інтернет.
У літній період обвинувачений здійснював постачання сурогату до місць масового відпочинку громадян на узбережжі Азовського моря.
Продовжуючи злочинну діяльність, він займався легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок виготовлення та реалізації фальсифікату.
Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта провадження направлено до суду.
За вчинення вказаних злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
Головне управління ДФС у Запорізькій області