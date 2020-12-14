Захистити інтереси запорізьких громад

Голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голів депутатських фракцій та груп.
Звернення стосується важливого для багатьох громад України питання: необхідності збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.
Місцевий бюджет Запоріжжя, наприклад, недоотримає більше 100 млн грн. А це кошти, необхідні для забезпечення, у тому числі, закупки обладнання та витратних матеріалів для обстеження та лікування хворих на коронавірус.
Скасування місцевого акцизу на пальне призведе до критичних соціальних наслідків для населення України, наголошує АМУ.
Місцевий акциз з пального для громад – це суттєвий фінансовий ресурс на розвиток: соціальна інфраструктура, місцеві дороги, освітні та медичні заклади, спортивні та дитячі майданчики.
У листі йдеться про те, що у нещодавно прийнятих Верховною Радою України законах про підтримку підприємців на 2021 рік така підтримка передбачена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з наступного року припиняється зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.
Внаслідок такого рішення громади втратять 7,5 млрд гривень. В той же час держава втратить ефективний інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального, – наголошують фахівці.
Повний текст Звернення опубліковано на офіційному сайті АМУ за посиланням: