Запоріжці сплатили більше 600 мільйонів гривень військового збору

За одинадцять місяців запорізькі платники податків спрямували до бюджету країни 604 мільйони гривень військового збору (не враховуючи показники великих підприємств, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з минулим роком рівень сплати зріс на 7 відсотків, додатково надійшло 38 мільйонів 400 тисяч. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Керівник податкової служби регіону наголосив, що середньомісячні відрахування збільшились на 3,5 мільйона та склали майже 55 мільйонів.
З початку року більшу половину надходжень забезпечили представники бізнесу і мешканці м. Запоріжжя – 303 мільйони, що майже на 10 мільйонів більше, ніж торік. Суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 86,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 52,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 42,3 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 22 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 19,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 18,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 18,6 мільйона тощо.
Станом на початок грудня в регіоні нараховується 71,4 тисячі платників військового збору, з яких юридичних осіб – 16,6 тисячі, фізичних осіб – 54,8 тисячі.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області