Запоріжці сплатили більше 600 мільйонів гривень військового збору

Запоріжці сплатили більше 600 мільйонів гривень військового збору

За одинадцять місяців запорізькі платники податків спрямували до бюджету країни 604 мільйони гривень військового збору (не враховуючи показники великих підприємств, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з минулим роком рівень сплати зріс на 7 відсотків, додатково надійшло 38 мільйонів 400 тисяч. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.

Керівник податкової служби регіону наголосив, що середньомісячні відрахування збільшились на 3,5 мільйона та склали майже 55 мільйонів.

З початку року більшу половину надходжень забезпечили представники бізнесу і мешканці м. Запоріжжя – 303 мільйони, що майже на 10 мільйонів більше, ніж торік. Суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 86,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 52,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 42,3 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 22 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 19,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 18,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 18,6 мільйона тощо.

Станом на початок грудня в регіоні нараховується 71,4 тисячі платників військового збору, з яких юридичних  осіб – 16,6 тисячі, фізичних осіб – 54,8 тисячі.

Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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